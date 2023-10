L'expresident del Govern Felipe González dialoga amb l'advocat i el 'pare' de la Constitució al nou cicle de conferències 'Agendes Cruzadas Madrid-Barcelona', al Cercle Eqüestre, el 20 d'octubre del 2021.

L'expresident de Govern del PSOE , Felipe González , ha parlat aquest dijous a Avilés de l'impacte de les xarxes i les noves tecnologies i el que això suposa per a la llibertat d'expressió i ha advertit que és "impossible governar per Twitter".

"Avui els líders polítics governen a cop de Twitter i una vegada que llancen el tuit, vet aquí, les conseqüències ja no són reparables, encara que n'hi ha alguns que creuen que les poden reparar perquè esborrin tot el seu historial" , ha dit Felipe González, que ha indicat que no obstant la seva esperança és que la condició humana prevaldrà a la xarxa ia la intel·ligència artificial.

Ha lamentat l'expresident que avui dia, per culpa de les xarxes tenim "més inquisidors que mai" i encara que actualment "expressar-se amb llibertat és més fàcil, expressar-se amb coneixement és cada vegada més difícil".

BARBÓ DEFENSA L'ÚS DE LES XARXES

Sobre les xarxes socials i el que suposen per a la llibertat d'expressió també ha parlat en aquesta mateixa taula rodona el president del Principat, el socialista Adrián Barbón que n'ha defensat l'ús.

"¿Avui un polític podria guanyar eleccions sense xarxes socials? Segurament sí. Ara, la qüestió és, per què renunciarem a un instrument que altres estan utilitzant a debilitar la democràcia quan nosaltres, molts, la majoria, podem utilitzar-lo per defensar-la" , ha reflexionat Barbó.

Ha indicat Barbó que a les xarxes "es funciona molt més per emocions que per raons i això el preocupa, perquè podent convertir-se un espai per a la reflexió, les grans reflexions amb prou feines existeixen".

“Jo crec que avui un dels grans mals, de les grans amenaces, precisament, a la democràcia, és la perversió de la utilització de les xarxes socials que es converteixen en una degradació permanent. I les xarxes es poden fer servir en coses molt bones i es poden utilitzar en coses molt dolentes. És a dir, les grans campanyes avui de desprestigi, no ja dic de la política, dic en general, del mateix sistema democràtic, hi ha les xarxes", ha dit.

GONZÁLEZ SOBRE LES POSICIONS DEL PARTIT



Les xarxes socials no han estat l'única reflexió de l'expresident del Govern. González també s'ha referit de manera genèrica a les posicions actuals del partit.

"Jo defenso les posicions del partit, però ningú s'ho creu. Creuen que jo hi estic en contra. No, no, no, no, jo les propostes del partit em semblen millors que les decisions que es prenen. Jo defenso les propostes" , ha dit González que ha despertat les rialles de l'auditori.

L'històric socialista també ha tornat a indicar que no està en contra que es reformi una part del pacte constitutiu i ha recordat que la Constitució no és militant.

"Per molt que ho explico, sembla que la gent no se'n vol assabentar. La nostra constitució no és militant, no declara enemics, cadascú pot pensar el que vulgui i proposar-ho, el que no pot és saltar-se la llei, això no ho pot fer, sigui quin sigui el lloc que ocupi, per tant és interessant comprendre que alguns dels que diuen defensar la Constitució, alhora tracten de trencar la regla constitucional.Creuen que estan defensant la Constitució però no l'estan defensant i passa amb força més freqüència del que s'imagina", ha dit.

Totes aquestes reflexions es feien a la primera de les taules rodones de la XXVIII Reunió Plenària de la Fundació Cercle de Montevideo que se celebra durant la jornada d'aquest dijous i demà divendres al centre Niemeyer d'Avilés.