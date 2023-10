El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha avisat que "és impossible que hi hagi un acord si el Govern espanyol no fa res per arribar a un acord" d'investidura, i ha recordat les paraules del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que va afirmar que les carpetes sobre traspàs de Rodalies i finançament no acaben d?anar bé.

"Si el Govern espanyol vol arribar a un acord ja que haurà de treballar en aquests àmbits" , ha afirmat aquest dijous en declaracions a Belfast (Regne Unit) després de reunir-se amb l'expresident del Sinn Féin Gerry Adams.

El líder republicà ha explicat que en la negociació plantegen l'amnistia "perquè implica restaurar la justícia que ha estat malmesa".

També ha defensat la continuïtat de la taula de diàleg, ja que assegura que és la manera d'avançar cap a un futur “més lliure i en la ciutadania decideixi amb els seus vots el futur de Catalunya”.

En ser preguntat pels obstacles a les negociacions, Junqueras ha afirmat que "el principal obstacle és que el Govern espanyol ha d'entendre que ha de treballar per una democràcia millor i per un futur més lliure, més just i més pròsper per a tothom" .

Ha reclamat que l'Executiu central entengui que és bo que hi hagi un sistema de finançament adequat per als serveis públics, així com un bon sistema d'infraestructures ferroviàries, i ha afegit que el Govern "no pot pretendre" que ERC renunciï a treballar per un futur millor, ha dit textualment.

I és que, segons ell, “allò que és bo en termes de llibertat, en termes de justícia, en termes de prosperitat per a la societat catalana, en el fons també és bo per a la societat espanyola”.

CERCLE D'ECONOCMIA



Junqueras ha afirmat que respecta i "anima a continuar expressant-se" els representants del Cercle d'Economia com el seu president, Jaume Guardiola, que ha demanat aquest dijous que l'amnistia als líders independentistes i la resta d'encausats sigui un punt d'inici per a resoldre els problemes de fons que ha dit que hi ha a l'encaix de Catalunya.

Ha assegurat respectar l'opinió del Cercle d'Economia, així com de sindicats, patronals, universitats i entitats socials, "sempre que sigui en defensa de les llibertats fonamentals i dels drets humans".

El dirigent republicà ha negat que hi hagi un acostament del PP per tenir relacions cordials amb els partits independentistes, i ha afegit que "l'experiència històrica no avala gaire aquesta idea", després de ser preguntat per si veu un canvi d'actitud als populars .

ACORD DE DIVENDRES SANT



Preguntat per si ERC planteja a les negociacions una via similar a l'acord de Divendres Sant d'Irlanda, el líder republicà ha apostat per escoltar la societat: "Nosaltres no podem renunciar mai a la democràcia, no podem renunciar mai al dret a decidir de la nostra societat, i nosaltres estem convençuts que a Catalunya pot passar el mateix” que a altres llocs d'Europa i del món.

Junqueras ha destacat que l'exemple irlandès és "extraordinari en el sentit que posa sobre la taula la possibilitat de fer un referèndum, la possibilitat que els ciutadans d'Irlanda, de la República d'Irlanda i d'Irlanda del Nord puguin decidir sobre el futur ", i ha afegit que aquest també és l'objectiu d'ERC".

Ha assegurat que també miren amb interès l'exemple del Canadà i del Quebec, on la Cort Suprema del Canadà "va establir que quan una societat demana reiteradament i de manera democràtica i pacífica decidir sobre el futur, ho ha de poder fer".