L'exportaveu d'Unidas Podemos al Congrés Pablo Echenique s'ha burlat de la decisió de l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau de no ser ministra i ha fet broma que a ell també "s'ho demana tothom" i que la "pressió ambiental és tremenda".

Arxiu - El portaveu de Podem al Congrés dels Diputats, Pablo Echenique, intervé durant un acte de Podem-IU al Palau de Festivals, a 24 de maig de 2023, a Santander, Cantàbria (Espanya).

"A mi també em demana tothom que sigui ministre. M'ho diuen pel carrer. La pressió ambiental és tremenda. Però he decidit que no seré ministre", ha llançat a través d'un missatge a la xarxa social 'X ', on ironitza també de la màxima que ha repetit aquests dies Sumar que no s'està parlant de ministeris de la seva quota de cara al futur organigrama de l'eventual Executiu de coalició.

L'exdiputat ha carregat contra la líder de Sumar, Yolanda Díaz, en deixar anar que "torna la vella política, torna la mentida" després d'afirmar la vicepresidenta segona que Podem "des del minut u" forma part de les decisions i coneix l'abast de l'acord de govern subscrit amb el PSOE, quan càrrecs de la formació morada com la ministra Irene Montero van assenyalar que dimarts al migdia no tenien detall del pacte.

I avui ha tornat a emetre un missatge similar adjuntant una informació audiovisual amb les paraules de Colau que es descartava com a ministrable.

Aquest matí la líder de BComú a l'Ajuntament a de la ciutat comtal ha revelat la seva decisió de no ser ministra malgrat les insistències del seu espai polític, cosa que adopta per motius personals i polítics.

"El meu espai polític m'ha demanat insistentment que em plantegés ser ministra, però ja he dit que no", ha dit en una entrevista a Rac1 recollida per Europa Press, on ha assegurat que el rebutja per motius personals i polítics.

POLÈMICA ENTRE COL·LAU I IGLESIAS



Precisament Colau ha mantingut una forta polèmica amb l'exlíder de Podem Pablo Iglesias després que instés el partit morat a complir l'acord programàtic de coalició entre PSOE i Sumar, atès que en cas contrari no rebria el retorn econòmic de la subvenció electoral que li correspon a la coalició (del 23% del total del grup).

Per part seva, Iglesias ha acusat l'exalcaldessa després d'aquestes paraules de tenir "frustració autoritària" i de faltar el respecte a l'autonomia política dels morats dins de Sumar.

Avui, el portaveu parlamentari d'IU al Congrés, Enrique Santiago, ha demanat que aquestes discrepàncies internes s'abordin a nivell intern, no al debat públic, i no pensa que sigui "positiu" entrar en una "fase de declaracions i contradeclaracions" , atès que això els aparta de com són de fonamental les preocupacions dels ciutadans.

D'aquesta manera, ha advertit que "perdre el temps en aquestes polèmiques" no és positiu i creu que "tothom s'ha de moderar".