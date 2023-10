El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez @ep

ERC, un dels socis clau per a la investidura de Pedro Sánchez , ha comunicat formalment al PSOE que veu "senyals d'alarma" en les negociacions per a una investidura, i ha assenyalat la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, per l'avenç lent , han explicat fonts del partit. Els republicans han avisat que no volen una negociació "d'última hora" i ha recordat que les carpetes de l'amnistia, el traspàs de Rodalies i el finançament van junts.

Les mateixes fonts han assegurat que les negociacions "no estan anant bé" i que els republicans no acaben d'entendre els paràmetres de la negociació que planteja el PSOE.

En el mateix sentit s'ha expressat el líder d'ERC, Oriol Junqueras, avisant que "és impossible que hi hagi un acord si el Govern espanyol no fa res per arribar a un acord" d'investidura, i ha recordat les paraules del president de la Generalitat , Pere Aragonès, que va afirmar que les carpetes sobre traspàs de Rodalies i finançament no acaben d'anar bé.

També han dit que Aragonès "tindrà l'ocasió" aquest dijous a la nit de traslladar aquesta idea al ministre de la Presidència, Félix Bolaños, a la 28a Nit de l'Empresa de Cecot, a la qual tots dos acudiran. "Si volen accelerar les negociacions s'han de moure, i no ens fa la sensació que ho facin", han afegit.

Mentrestant , a Junts guarden més silenci. Tot i això, públicament només llancen comunicats orientats als aspectes menys polèmics de la negociació, possiblement per salvaguardar els termes d'un pacte que ja està molt canalitzat. Aquest dimarts van demanar fixar "una data per a l'aprovació definitiva" perquè el català sigui llengua oficial a la Unió Europea (UE), després que el Consell d'Afers Generals de la UE hagi posposat la mesura. "Constatem que s'han produït avenços, però el Govern espanyol ha d'intensificar els esforços diplomàtics i ha de ser conscient que estem en temps de descompte", va exposar el partit.

EL PNB, PREOCUPAT PER LA INVASIÓ DE COMPETÈNCIES

Un altre factor desestabilitzant en aquestes negociacions és el PNB , que ha mostrat la seva preocupació perquè l'acord programàtic aconseguit pel PSOE i Sumar per a la formació d'un nou govern de coalició envaïda competències d'Euskadi, i ha advertit que aquest pacte només és el primer pas i el més senzill" per a la investidura del socialista Pedro Sánchez, que "depèn dels partits bascos i catalans".

Després de recordar que les negociacions amb els jeltzales continuen, "sense que encara es pugui parlar d'acord", ha avisat també que "els mal anomenats impostos a la banca i energètiques han de respectar" el Concert Econòmic basc i el Conveni navarrès , i han de ser concertats amb les institucions de les dues comunitats "si volen comptar amb el sí" del Grup Basc.

LA FACCIÓ INDEPENDENTISTA DEL BNG ES REVOLTA CONTRA SÁNCHEZ

També s'estan produint moviments a Galícia perquè el BNG no doni suport a Pedro Sánchez. El Movement Arredista, l'organització independentista integrada al BNG , ha fet públic un comunicat en què defensa la postura de "no recolzar" la investidura de Pedro Sánchez a causa dels "incompliments" del PSOE respecte a la major part de l'acord de la legislatura passada. "Per dignitat i coherència, pensem que no podem donar suport a un nou govern del PSOE", assenyala el comunicat fet públic, cosa que deixaria la porta oberta a l'abstenció dels nacionalistes gallecs en el debat d'investidura de Sánchez, un posicionament que s'ha fet vingut suggerint també per part de la direcció advertint que el Bloc no donarà "un xec en blanc".



Els arredistes expliquen que el PSOE "va incomplir la major part de l'acord d'investidura signat el 2020 amb el BNG". "Això ens ha de fer treure conclusions i no pretendre obtenir resultats diferents si optem per actuar ara de la mateixa manera", assenyalen.

De moment, Sánchez només té dos suports compromesos per a la investidura: Sumar i Bildu.