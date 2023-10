El PP ha exigit aquest divendres al Govern de Pedro Sánchez un "pla coordinat" amb les CCAA davant la crisi migratòria "excepcional" que viu Espanya i que supera altres passades amb "més atenció mediàtica". A més, ha criticat que no s'estigui informant ni consultant amb les comunitats autònomes aquest trasllat d'immigrants malgrat l'Executiu en funcions els està "endossant" el "problema", segons han assenyalat a Europa Press fonts de la direcció del partit.

El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern, Alberto Núñez Feijóo @ep

Feijóo mateix ha denunciat públicament que l'absència d'una política migratòria està provocant "una enorme improvisació" i "tensió" amb comunitats autònomes i municipis . És més, a Canal Sur Radio ha acusat el cap de l'Executiu en funcions de passar d'"abraçar immigrants" que van arribar al vaixell Aquarius al port de València a ficar-los "en avions" i deixar-los en "parades d'autobús o en altres llocs" ".

"Estan manant immigrants il·legals en avions per tot Espanya, escampant el problema sense avisar els territoris" , han recalcat des de la cúpula del PP, recolzant així les declaracions de Feijóo, que han estat durament criticades pel Govern.

De fet, el ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska , ha criticat els "discursos que ratllen la xenofòbia" sobre immigració i ha demanat a Feijóo ia la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no caure en "discursos populistes" que ha atribuït a la "ignorància" i que, al seu entendre, "generen alarma que no és real a la societat".

"COORDINACIÓ, INFORMACIÓ I DECISIÓ"



Els populars consideren que l'Executiu ha de liderar aquesta crisi migratòria, coordinant-se amb les comunitats autònomes. "Primer coordinació, després informació i després decisió. I aquí no hi ha hagut ni una sola trucada als nostres presidents per informar-los", han indicat les mateixes fonts.

En aquest sentit, el PP ha assenyalat que cal un “pla coordinat de resposta a aquesta crisi migratòria total” . "No es poden noliejar avions de Canàries a la resta d'Espanya, disgregar el problema i no avisar els responsables de serveis públics a cada autonomia. Això és una anomalia de gestió", han abundat fonts de l'equip de Feijóo.

Segons els populars, s'està "abandonant emigrants per tot el territori" i no s'està fent un seguiment d'aquesta situació, que titllen d'"extrema gravetat". "No es tracta de ficar-los en un hotel uns dies. I ¿després? Què menjaran?", han exclamat, per afegir que aquesta crisi requereix seure amb altres administracions i estudiar com solucionar el problema.

El PP posa èmfasi que cal informació. De moment, el partit vol saber quin criteri està emprant el Govern per repartir els immigrants pel territori. "Volem saber el criteri de repartiment i els números d'aquest repartiment. Volem informació en temps real per part del Ministeri a les CCAA", han indicat a Europa Press fonts populars, que temen a més que hi hagi "criteris partidistes per a l'assignació de immigrants".