El Congrés dels Diputats ja ho té tot a punt per a la cerimònia en què la Princesa d'Astúries, Elionor de Borbó, jurarà la Constitució, que tindrà lloc el proper 31 d'octubre, just el dia en què arribarà la majoria d'edat.

Vista de l'estrada preparada a l'hemicicle per a la jura de la Constitució la Princesa d'Astúries, al Congrés - Eduardo Parra - Europa Press

Aquest divendres ha conclòs la pràctica totalitat dels preparatius en què la Cambra Baixa treballa des de la setmana passada, quan va començar muntant l'estrada on tindrà lloc l'acte central. Només quedaria pendent de col·locar el baldaquí que se situa a l'entrada de la Porta dels Lleons per a les grans ocasions. Està previst que quedi instal·lat aquest dilluns.

El Saló de Plens s'ha tornat a vestir de gala gairebé 38 anys després de la jura de la Constitució de l'ara Rei d'Espanya , que es va celebrar el 30 de gener de 1986, i llueix un aspecte similar al d'aquell acte i semblant al seu proclamació com a Felip VI, el 19 de juny de 2014.

La cerimònia transcorrerà a l'estrada instal·lada a la zona reservada a la Presidència del Congrés, als membres de la Mesa i la tribuna d'oradors, el qual s'ha cobert amb diversos tapissos i sobre el qual ja estan col·locats prop d'una trentena de seients , entre ells quatre especials per als Reis i les seves filles.

Sobre l'escenari on tindrà lloc el jurament constitucional, a més de la Princesa d'Astúries, se situaran els pares, Felip i Letizia, i la germana, Sofia. També estaran a dalt el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez; els presidents del Congrés, Francina Armengol, i del Senat, Pedro Rollán, els membres de les meses de les dues cambres i representants de la resta de poders de l'Estat.

LA CONSTITUCIÓ, AL CENTRE DE L'ESCENA



Igual que quan Felip de Borbó va jurar la Constitució, l'exemplar de la Carta Magna es col·locarà sobre una taula just al centre de l'escena, davant dels Reis Felip VI i Letizia Ortiz . Tant la taula com les butaques del cap de l'Estat i la família els ha enviat la Casa del Rei.

El 1986, l'hereu es va situar a l'esquerra de la seva mare, amb el president del Govern, aleshores Felipe González. A l'esquerra d'aquest es van ubicar les infantes Elena i Cristina i el seu avi, Joan de Borbó.

Es preveu que la col·locació sigui molt similar a la de fa 37 anys, amb l'única diferència que l'avi de la Princesa, Joan Carles I, no serà present a la cerimònia del Congrés, encara que sí a l'acte posterior que tindrà lloc a el Palau de la Zarzuela.

Com llavors, a la cerimònia estan convidats diputats i senadors, a més d'altres autoritats de l'Estat, per això els seients que habitualment utilitzen els membres del Congrés a l'hemicicle han estat substituïts per 600 cadires entapissades amb vellut granat , perquè hi càpiga més gent a el Saló de Plens.

El que sí que serà diferent amb tota seguretat és que aquesta vegada hi haurà més dones tant a l'espai central de l'acte com entre les convidades, tenint en compte que la presència femenina a les Cambres, inclosos els seus òrgans de govern, s'ha incrementat considerablement als més de 37 anys que han passat des que Felip VI va jurar la Constitució.

Els que segur no estaran al Saló de Plens són els diputats i senadors d'ERC, Junts, Bildu, el PNB i el BNG, que ja han confirmat que no assistiran a aquest acte, així com el gruix del grup de Sumar, que només preveu portar una representació institucional de quatre o sis persones.

REFERÈNCIES A LA MONARQUIA



Tota la cerimònia de dimarts es desenvoluparà davant del tapís amb l'escut nacional que sempre presideix el Saló de Sessions i que està flanquejat als costats per les estàtues dels Reis Catòlics, Isabel de Castella i Ferran d'Aragó, obres de José Panucci i Andrés Rodríguez, respectivament.

Aquestes no són les úniques obres amb referències a la Monarquia que hi ha a l'hemicicle. Leonor jurarà la Constitució sota un quadre de les Corts Medievals que representa el moment en què la reina regent Maria de Molina presenta el seu fill, l'infant Don Fernando, davant de les Corts de Valladolid, obra d'Antonio Gisbert.