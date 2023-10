Arxiu - El president del govern d'Espanya i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez (c), durant un acte de campanya del PSOE de Castella-la Manxa, al Palau de Congressos i Exposicions, a 14 de maig de 2023, a Puertollano @ep

El secretari general del PSOE , Pedro Sánchez, exposarà la seva posició sobre els acords amb els partits independentistes que necessita per tirar endavant la seva investidura, al Comitè Federal que se celebra aquest dissabte. Allà acudiran els dirigents del PSOE, entre ells el president de Castella-la Manxa, Emiliano García Page, principal crític amb l'amnistia als implicats en el procés.

El Comitè Federal, òrgan més important del partit entre Congressos, aprovarà una consulta a la militància per avalar els pactes amb diversos grups parlamentaris, entre els quals Junts i ERC, necessaris per aconseguir majoria i que exigeixen aprovar aquesta mesura.

Així ho va anunciar Sánchez aquest divendres en una roda de premsa des de Brussel·les, en acabar la cimera de caps d'Estat i de Govern dels països de la Unió Europea. Ha afirmat que durant la seva intervenció mostrarà la seva posició "sobre els diferents aspectes que afecten el procés d'investidura", tot i que no ha especificat si es referirà explícitament a l'amnistia.

Davant tindrà a Page, que ha confirmat la seva assistència al Comitè Federal, després de faltar a les últimes edicions , i ha lliscat que expressarà les seves crítiques a la mesura de gràcia en assenyalar que parlarà de la situació política. No només del que passa avui, sinó "del que pot passar demà o demà passat", segons ha indicat aquest mateix divendres.

CONVENCUT QUE LES BASES LI SUPORTARAN



Al principi la consulta a les bases socialistes seria únicament sobre l'acord de coalició que aquesta mateixa setmana han signat PSOE i Sumar, ja que així ho exigeix les normes internes dels socialistes. Aquest divendres, però, Sánchez ha anunciat que la consulta també demanarà l'opinió dels militants sobre la resta d'acords amb els grups i per tant, de manera indirecta, sobre l'amnistia.

Sánchez s'ha mostrat convençut que el resultat de la consulta serà favorable a la seva tesi i, per tant, el suport a l'acord amb independentistes i nacionalistes (ERC, Junts, Bildu, PNB, BNG i Coalició Canària) serà majoritari.

D'aquesta manera, el president del Govern en funcions pretén aplacar les crítiques internes pronunciades per l'esmentat Page i per dirigents històrics com l'expresident del Govern Felipe González, l'exvicepresident Alfonso Guerra, l'exministre Jordi Sevilla o l'expresident d'Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra , entre altres.

EL PSOE NO HA FIXAT POSICIÓ



Aquest dissabte es coneixerà la data de la consulta i la pregunta concreta que es llançarà a les bases, però és probable que acudeixin a votar sense conèixer la posició de la direcció del partit en assumptes clau per a la investidura sobre els quals encara no s'han pronunciat .

Entre ells, aquesta amnistia o altres exigències de l'independentisme, com ara el reconeixement de la nació catalana, el nomenament d'un mediador, o l'assumpció que els fets de l'1 d'octubre del 2017 no van constituir un delicte.

Sánchez ha justificat que no s'entri en més detall o es duguin a terme més consultes sobre acords concrets perquè en aquest moment està immers en el procés de negociació amb les forces polítiques esmentades. "Si faig tot això m'hauria d'anar al 27 de novembre", ha assenyalat en referència a la data límit que té per aconseguir una majoria. Passat aquell dia es dissoldrien les Corts i es convocarien noves eleccions generals.

RECONEIXER QUE HO HAN FET MALAMENT



Des que es va obrir el debat sobre amnistiar els encausats en el procés, fruit del resultat electoral del 23J, que fa imprescindibles els vots de Junts perquè Sánchez tingui majoria, Page ha expressat en nombroses ocasions el seu rebuig a la mesura.

De fet aquest mateix dijous va recordar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que perquè hi pugui haver una amnistia hi ha d'haver un delicte previ, perquè "només es perdona el que s'ha fet malament".

En aquest sentit ha assenyalat que, si el que volen els partits independentistes és amnistia, "la primera cosa que han de fer és reconèixer l'acatament a la Constitució i no tornar-se a sortir del carril", és a dir, fer les coses "conforme a la llei ". "El que no poden demanar és que se'ls perdoni una cosa que, alhora, ells diuen que han fet bé", ha insistit.