Les seves preocupacions se centren en l'impacte a l'Estat de dret i l'estabilitat, mentre eviten el debat jurídic sobre la seva compatibilitat amb la Constitució del 1978. EP

Un grup d'intel·lectuals i acadèmics, reunits al voltant del Cercle Cívic d'Opinió, ha emès una advertència i una crida al PSOE i al PSC en relació amb la possible amnistia. Aquesta mesura es considera crucial a les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez, ja que podria ser un element per assegurar els vots dels independentistes catalans. Tot i això, aquest grup d'experts adverteix que una llei orgànica d'amnistia podria posar en perill la "continuïtat" de l'Estat de dret i demanen als partits socialistes que no cedeixin a les demandes de Junts i ERC.

L'enfocament principal d'aquesta posició pública és evitar el debat jurídic sobre la compatibilitat de l'amnistia amb la Constitució del 1978, que és el punt central d'atenció del PSOE. Segons aquests intel·lectuals, una possible amnistia tindria repercussions polítiques de llarg abast a l'Estat de dret, amb conseqüències imprevisibles per a la seva estabilitat.

Entre les preocupacions destacades hi ha l'impacte al Tribunal Constitucional, així com la revocació de sentències dels òrgans jurisdiccionals més alts, com el Tribunal Suprem. A més, assenyalen que desautoritzaria el Govern que va aplicar l'article 155 com a mesura de "coerció constitucional" durant els esdeveniments de la tardor del 2017 a Catalunya.

El Cercle Cívic d'Opinió argumenta que l'amnistia només té sentit en contextos com ara la transició de règims totalitaris o la clausura de conflictes insurreccionals. A parer seu, la resposta de l'Estat al procés català es basa en la legalitat constitucional i garanteix els drets de les persones involucrades. Concedir l'amnistia, segons aquest grup, infringiria principis constitucionals essencials i permetria avançar en el propòsit secessionista dels partits independentistes.

Aquest posicionament és notable pel seu anomenat directe al PSOE i al PSC com a dos partits diferents i el seu èmfasi en què cap d'ells va incloure l'amnistia als seus programes electorals de l'any passat. També es fa referència a posicions prèvies de Pedro Sánchez i ministres del seu govern en contra de la mesura de gràcia, com l'informe sobre els indults als líders del procés elaborat pel llavors ministre de Justícia, Juan Carlos Campo.

El Cercle Cívic d'Opinió compta amb un grup divers d'experts en diverses àrees, incloent-hi dret, economia, sociologia, política, periodisme, història, ciències i representants de la societat civil. També té el suport d'algunes de les principals empreses i entitats del país.