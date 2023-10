Durant la seva intervenció davant el Comitè Federal del PSOE, Sánchez va argumentar que aquesta mesura és necessària per evitar una repetició electoral i per no donar una "segona oportunitat" al PP i Vox. EP

El president del Govern en funcions i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dissabte que "Catalunya està a punt per al retrobament total", i ha defensat l'aprovació d'una llei d'amnistia com a "única via" perquè hi hagi un Govern del PSOE.

"En el nom d'Espanya, a l'interès d'Espanya, defenso avui l'amnistia a Catalunya", ha dit el dirigent socialista davant el Comitè Federal del PSOE, justificant l'amnistia com a manera d'"afiançar" el retrobament entre Espanya i Catalunya.

Sánchez ha justificat les noves "mesures de gràcia" per evitar el Govern de la dreta i ha reconegut que abans de les eleccions no es plantejava l'amnistia per a "aquest moment" però que és "l'única via possible" per no anar a una repetició electoral. "Cal fer de la necessitat, virtut", va afirmar.

A més, ha sostingut que els indults no van ser "la fi del camí" i que sabia que la "superació definitiva del conflicte" requeriria "altres mesures de gràcia en el futur", com l'amnistia, per no deixar "aquesta ferida oberta indefinidament".

NEIX DE LA NECESSITAT DE SUPORTS



El candidat socialista a la Presidència del Govern ha admès que el seu suport a l'amnistia "neix exclusivament de la necessitat", que és la de "comptar amb els vots per assolir la investidura" i per evitar la repetició electoral.

"Sé que tampoc faré canviar l'opinió dels que se senten més còmodes vivint al bucle de l'any 2017 (...) però a tots ells els vull dir que el coratge també es manifesta de vegades fent realitat una dita espanyola ben senzilla i ben veritat , i és que cal fer de la necessitat, virtut".

Segons la seva opinió, l'amnistia és "l'única via possible" perquè hi hagi un Govern a Espanya i no es repeteixin els comicis, evitant donar així una "segona oportunitat" que el PP i Vox formin un govern que faci retrocedir el país "dècades en només uns anys".

Alhora, ha indicat que la mesura de gràcia és "la condició" que imposen 56 diputats del Congrés perquè hi pugui haver "un govern de progrés" i que, quan no es vencen les eleccions amb majoria absoluta, "s'han d'incorporar demandes d'altres grups parlamentaris".

L'AMNISTIA ÉS UNA "OPORTUNITAT"



Sánchez ha sostingut que del resultat dels últims comicis a Catalunya, on va guanyar el PSC, se'n desprèn "una raó d'oportunitat" perquè els indults han tingut "un efecte" conciliador "major" del que es podia suposar sobre la societat catalana.

"Aquest efecte ha estat aclaparadorament favorable per al retrobament i la superació del trauma de la ruptura que vivim el 2017. Dit d'una altra manera, Catalunya està a punt per al retrobament total", ha afegit el líder socialista, afirmant que "més del 80% dels catalans" donen suport a l'amnistia.

En aquest sentit, ha afirmat que l'ambient "als carrers de Catalunya" reflecteixen "un desig unànime" de "conviure", "treballar" i "progressar junts", deixant enrere "querelles inútils i estèrils".

Tot i això, el líder del PSOE ha indicat que ara cal buscar l'"encaix" de l'amnistia a la Constitució, compartint la seva convicció que es tracta d'una eina utilitzada "en molts altres països del nostre entorn", incloses "democràcies molt consolidades", com Portugal, Alemanya, Itàlia o Regne Unit.