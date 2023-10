Lamenta que la prioritat del PSOE i Sumar sigui "repartir-se els possibles ministeris". EP

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha avisat el PSOE i Sumar que, sense un acord a la carpeta de finançament, els ho posen "molt difícil perquè hi hagi un acord" d'investidura.

"Si PSOE i Sumar esperen que algun dia puguem arribar a un acord d'investidura, hauran d'entendre que la nostra prioritat és la gent", ha dit aquest dissabte a la Convenció de Municipis Republicans d'ERC celebrada a Llinars del Vallès (Barcelona).

Ha afegit textualment que també volen resoldre tots els dèficits a les infraestructures de Catalunya: "Entre aquests dèficits n'hi ha un que destaca cada dia per les males notícies que comporta, que és el servei de Rodalies i el servei de trens de mitjana distància".

El líder d'ERC ha lamentat que la prioritat del PSOE i Sumar sigui "repartir-se els possibles ministeris, les cadires i els possibles sous" mentre segueixen les negociacions per a una possible investidura.

RECURSOS DELS AJUNTAMENTS



Segons Junqueras, el Govern "continua intentant retallar els recursos que els ajuntaments d´aquest país poden posar al servei de la gent".

Ha assegurat que els ajuntaments contribueixen a "tot això que fa referència a polítiques socials, en molts àmbits de l'educació, de la promoció econòmica, dels plans d'ocupació".

"Hauran de moure's per buscar aquest acord, i aquest acord passa sempre, necessàriament, per garantir un futur de llibertat, de justícia, de benestar i de prosperitat per al conjunt de la nostra ciutadania", ha conclòs.

AVANÇOS A LES NEGOCIACIONS



Tot i això, fonts republicanes asseguren a Europa Press que el Govern ha fet alguns passos des que aquesta mateixa setmana el president de la Generalitat, Pere Aragonès, li traslladés al Govern que les negociacions no estaven anant bé.

Les fonts consideren que la defensa de l'amnistia per part del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, i l'acord anunciat aquest dissabte per a la pacificació de la N-II són una reacció a l'avís dels republicans, ja que en no avançar , "estaven lesionant la confiança en la negociació".

Les mesures de la N-II no formaven part de la negociació, però eren acords previs entre la Generalitat i el govern central.