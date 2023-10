Rodriguez també va qüestionar com Valtonyc va poder viure a Bèlgica durant sis anys sense ingressos coneguts i va fer una crida a la Policia i la Justícia a investigar aquesta situació. EP

El secretari provincial a les Balears de Vox, Sergio Rodríguez, ha lamentat aquest dissabte, després de l'anunci del retorn a Espanya de Valtonyc, que aquest "no entri presó" i ha afirmat que estaran vigilants a possibles homenatges "de manera que Bildu rep etarres".

En declaracions a Europa Press, el també diputat de Vox al Parlament ha reiterat la seva crítica al raper mallorquí, que torna a Espanya "com una rata covard", perquè "es considera impune de la justícia". "Lamentem que la seva tornada no sigui per entrar a la presó i complir la seva condemna, sinó perquè se sent superior a la resta d'espanyols", ha incidit.

Sobre això, Rodríguez ha considerat que "hauria de fer-se una reflexió sobre qui ha permès que Valtonyc visqui sis anys a Bèlgica, un país no precisament barat, sense ingressos coneguts". "La Policia i la Justícia haurien d'investigar-ho", ha emfatitzat.

Alhora, ha dit "esperar que quan faci algun concert homenatge acabi fent l'única cosa que sap fer, que és estendre l'odi i, possiblement, aleshores acabi una altra vegada davant dels tribunals".

A més, i tenint en compte que Valtonyc és de les Balears, Vox estarà "molt pendent" per veure "quin tipus d'organitzacions i entitats estan disposades a fer homenatges i rebudes, a la manera que ho fa Bildu, amb etarres quan tornen al País Basc".

Pel que fa al fet que part del viatge de tornada del raper mallorquí a Espanya hagi estat acompanyat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, el secretari provincial a les Balears de Vox ha dit que "no sorprèn, Déu els cria i ells s'ajunten".

"El trist", ha afegit, "és que hi hagi un president del Govern en funcions que és amb aquest tipus de gent amb qui col·labora ia qui vol donar l'amnistia, per tal de seguir aferrat al poder".

Cal recordar que el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha parlat aquest dissabte, al Comitè Federal, de la seva investidura i de l'amnistia.

Sobre això, Rodríguez ha dit "tenir la plena seguretat que Pedro Sánchez no té cap mena de traves morals i farà tot el necessari per seguir aferrat a la butaca i al Falcon".

Davant d'això, Vox ha convocat aquest diumenge una manifestació a la plaça Colón, a Madrid, que el diputat d'aquest partit al Parlament espera que sigui "multitudinària". En tot cas, ha incidit, "continuem utilitzant tots els mitjans al nostre abast per denunciar-ho, impedir-ho i intentar que els que van intentar donar un cop d'estat contra la democràcia espanyola acabin a la presó".