Tot i la inactivitat, només 16 dels 350 diputats han renunciat a l'ús de les targetes de taxi proporcionades per la Cambra. EP

El Congrés ha gastat més de 74.000 euros en pagar els desplaçaments en taxi a senyories en els dos primers mesos de legislatura, en què amb prou feines hi ha hagut activitat parlamentària, i només 16 dels 350 diputats han renunciat a l'ús de la targeta que la Cambra posa a disposició de senyories per abonar aquests viatges.

A l'inici de cada legislatura, el Congrés lliura a cada diputat una targeta amb 3.000 euros anuals per gastar en desplaçaments amb taxi dins de la Comunitat de Madrid, però no és una dieta fixa, sinó una ajuda finalista, és a dir, només costeja aquells viatges que el parlamentari realment hagi fet.

Segons dades del Portal de Transparència del Congrés, a les quals ha tingut accés Europa Press, en constituir-se la Cambra hi va haver 16 diputats que van renunciar a aquesta targeta de transport amb taxi. Precisament 16 són els diputats que són alhora membres del Govern i per tant tenen cotxe oficial, encara que la Cambra no detalla els noms dels que han renunciat per motius de la legislació de protecció de dades personals.

222 EUROS PER CAP EN DOS MESOS AMB NOMÉS TRES PLANS



Els altres 334 diputats van agafar la targeta de taxi i els mesos d'agost i setembre el Congrés va gastar 74.417,50 euros en aquests viatges de taxi per a les seves senyories, fet que suposa una despesa mitjana de 222,80 euros per cadascun.

Es tracta de dos mesos gairebé sense activitat parlamentària. A l'agost, en què només es va celebrar la sessió constitutiva de la Cambra el dia 17, es van abonar 22.750,25 euros en viatges de taxi. I al setembre, amb dos Plens --l'aprovació de la reforma per a l'ús de les llengües cooficials i la fallida investidura del popular Alberto Núñez Feijóo--, es van destinar a aquest concepte 51.667,15 euros.

En tota la legislatura anterior, que va arrencar el gener del 2020 i va culminar a finals de més d'aquest any, la Cambra Baixa va destinar més d'1,7 milions d'euros al pagament dels viatges amb taxi dels diputats i van ser 33 les senyories que van renunciar a la targeta esmentada.

El 2020, un any marcat des del seu inici pel confinament derivat de la pandèmia del Covid, el Congrés va pagar 371.787,83 euros en viatges de taxi, una quantitat que va ser separada l'any següent fins als 486.279, 85 euros el 2021 i va tornar a pujar el 2022 fins als 562.832,57 euros, fet que va implicar una despesa mitjana per diputat de 142,12 euros mensuals.

El primer semestre d'aquest any, abans de dissoldre's les Corts i convocar-se eleccions, el Congrés va dedicar a aquest fi un total de 293.753,18 euros, fet que va suposar una despesa mitjana per diputat i mes de 147,91 euros.