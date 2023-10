El psicòleg Lucas Burgueño, a la sortida dels jutjats, en aquella ocasió per un incident amb la companya de pis de la parella. Foto arxiu. - EUROPA PRESS

Nova detenció del psicòleg i bomber Lucas Burgueño, el val·lisoletà que va increpar el diputat socialista per Valladolid, Óscar Puente, quan aquest últim es dirigia en AVE al Congrés, en aquesta ocasió com a presumpte autor dels delictes de revelació de secrets, coaccions, amenaces i danys.

Ahir a la tarda va ser detingut per la Policia Nacional davant d'una ordre de recerca detenció i personació vigent motivada per una denúncia formulada contra ell aquell mateix dia com a presumpte autor dels delictes de revelació de secrets, coaccions, amenaces i danys.

Familiars del detingut manifestaven en dependències policials aquest diumenge al matí el desig d'interposar denúncia per la difusió d'un vídeo, en haver-se negat els perjudicats a donar-li una quantitat de diners requerida per l'autor.

A més, manifestaven que l'home els amenaçava d'enviar-los a persones que ocupessin casa seva, causant destrosses a la farmaciola i arribant a tallar el cable de la caldera de gas i la quedava inutilitzada, segons la informació facilitada per la Policia Nacional.

Els agents van poder comprovar que el vídeo havia estat difós efectivament almenys a sis persones, i que la caldera de gas estava inutilitzada, per la qual cosa es va gravar una ordre de cerca contra ell.

El detingut ha passat avui al matí a disposició de l'Autoritat Judicial.