Reunió entre Santos Cerdán i Carles Puigdemont

El secretari d'Organització del PSOE , Santos Cerdán , s'ha reunit aquest dilluns a Brussel·les amb l'expresident de Catalunya i dirigent de Junts, Carles Puigdemont , segons ha informat el PSOE.

Segons un comunicat del PSOE, tots han coincidit a destacar el bon ambient de la trobada i han constatat que aquestes negociacions avancen en la bona direcció. Per això, s'han emplaçat a continuar parlant en els pròxims dies.

A més de Puigdemont, al qual el comunicat del PSOE li dona tractament de president, en la reunió han participat el secretari general de *Junts *per Catalunya, Jordi *Turull, la presidenta del grup del PSOE en el Parlament Europeu, *Iratxe García-Pérez, i el cap de la delegació socialista en el Parlament Europeu, Javier Moreno.

Les dues parts asseguren que aquesta trobada presencial s'emmarca en les converses que mantenen tots dos partits per a les condicions d'una eventual investidura i reelecció del president del Govern, Pedro Sánchez.

SÁNCHEZ DEMANA EL SUPORT DE LA MILITÀNCIA

El secretari general del PSOE i president del Govern en funcions, Pedro Sánchez , ha enviat una carta als militants socialistes en què els demana el seu suport a la consulta que es porta a terme aquesta setmana, per donar llum verda a l'acord de coalició amb Sumar, que necessita el suport dels partits independentistes catalans. A la missiva, Sánchez defensa l'amnistia com el "camí correcte" per continuar avançant en la convivència.

Sánchez diu que per assolir la majoria necessària han d'acordar una majoria "més àmplia" que "demanda continuar avançant en el retrobament per superar les ferides encara obertes, producte d'una crisi que els socialistes heretem en arribar al govern", apunta. A més, es mostra convençut que el temps els donarà la raó i demana actuar amb “grandesa” per superar “desencontres”.

"Tinc la convicció que l'amnistia contribuirà a fer-ho. L'experiència ens diu que és el camí correcte, com acredita l'èxit de mesures adoptades la legislatura passada. Mesures que han contribuït de manera innegable a millorar la convivència a Catalunya, assenyala el text en referència a la concessió dels indults als líders independentistes condemnats, la supressió del delicte de sedició i la reforma del de malversació.

Així mateix adverteix que no comptaran amb el suport de la dreta "que, una vegada més, es treu del mig en un moment crucial per a Espanya" encara que es mostra convençut que el temps els donarà "la raó".