El vicesecretari d'Organització Territorial, Miguel Tellado, ha acusat aquest dilluns el PSOE de perdre "la poca vergonya que li quedava" després de reunir-se a Brussel·les amb l'expresident català Carles Puigdemont, i ha exigit saber els termes de l'acord i quin és el "preu "perquè tiri endavant la investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez.

Arxiu - El vicesecretari d'Organització Territorial del Partit Popular, Miguel Tellado, en una imatge d'arxiu

Així s'ha pronunciat el partit poc després de conèixer que el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, s'ha reunit aquesta tarda amb Puigdemont a les dependències que els diputats de Junts per Catalunya/Lliures per Europa tenen al Parlament Europeu.

En unes declaracions gravades que ha difós el PP, Tellado ha assegurat que el PSOE "ha perdut la poca vergonya que li quedava" com acredita aquesta reunió a Brussel·les. "Aquesta és la primera vegada que a Espanya la investidura d'un president del Govern es negocia fora del país i es negocia a més amb un pròfug de la justícia, fugat de la justícia del nostre país", ha manifestat.

Un cop dit això, Tellado ha assegurat que el PP vol saber "exactament què és el que s'està negociant", que s'ha "acordat aquesta tarda" i "quin és el preu". Segons la seva opinió, "pretenen que pagui Espanya per aconseguir la investidura de Pedro Sánchez després d'haver perdut les eleccions generals del 23 de juliol passat".

"Un Govern que es negocia així no és un Govern digne per a qualsevol país i per això creiem que Sánchez hauria d'abandonar les seves pretensions i hauria d'assumir la realitat d'Espanya. Ningú l'ha votat perquè faci això", ha emfatitzat.

Per això, Tellado ha demanat a Sánchez que "abandoni i renunciï a les seves pretensions" i que "accepti que siguin els espanyols els que decideixin el futur d'Espanya" en una repetició de les eleccions generals el proper 14 de gener.

"LA INDIGNITAT DEL PSOE PUJA UN ALTRE NIVELL"



També el coordinador general del PP, Elías Bendodo , ha criticat aquesta reunió a Brussel·les amb l'expresident català. "La següent foto ja serà la de Puigdemont rebut amb honors per Pedro Sánchez", després de recordar que primer va ser la vicepresidenta Yolanda Díaz a Brussel·les i avui ho ha fet el número tres del PSOE.

Més càrrecs del PP han carregat durament contra aquesta reunió del número tres del PSOE a Brussel·les amb Puigdemont. Així, la vicesecretària d'Estudis i Programes del PP, Carmen Navarro, ha assenyalat després d'aquesta reunió que “la indignitat del PSOE puja un altre nivell”.

Segons Navarro, Espanya "entra a la degradació democràtica gràcies a Sánchez". "Puigdemont gestiona el futur d'Espanya", ha assenyalat la dirigent del PP, que també forma part de la Mesa del Congrés dels Diputats.

RECORDA QUE FA 1456 DIES QUE SÁNCHEZ VA PROMETRE PORTAR PUIGDEMONT



"Després de la visita de Yolanda Díaz i el Comitè Federal de dissabte, el que ens estranya és que no hagi anat el mateix Pedro Sánchez", ha assenyalat el PP en un missatge al seu compte oficial a la xarxa social 'X', antic Twitter.

La formació que lidera Alberto Núñez Feijóo ha recordat que fa 1.456 dies que Pedro Sánchez va prometre en campanya electoral portar Espanya l'expresident català. "Estimat PSOE, recordatori de la promesa feta per Pedro Sánchez de portar Puigdemont per ser jutjat: 1.456 dies. I comptant", ha emfatitzat.

Des del PP andalús han denunciat que "en el comunicat de la vergonya" difós pels socialistes, aquest partit "crida Puigdemont 'president' a "un fugit de la justícia espanyola". "Ni constitució, ni legalitat, han elegit xantatge" , han denunciat a la mateixa xarxa social.