La princesa Leonor a la darrera entrega dels Premis Princesa de Girona/ @FundPrincesaGirona

La Princesa Leonor , futura hereva a Reina com a successora del seu pare, Felip VI, jurarà la Constitució aquest dimarts 31 d'octubre, el mateix dia que fa 18 anys.

Elionor ha guardat una relació continuada amb Catalunya en el seu paper com a hereva al tron. Més enllà de ser Princesa d'Astúries, també ho és de Girona i Viana, a més de duquessa de Montblanc, comtessa de Cervera i senyora de Balaguer. Per tant, els seus títols nobiliaris la uneixen profundament als catalans.

Com no podia ser altrament, Leonor domina el català perfectament. De fet, a l'entrega de Premis Princesa de Girona d'aquest any, l'hereva al tron el va parlar amb molta facilitat i amb molt bona pronunciació. La presidència d'honor del Patronat la ostenta el Rei Felip VI en nom de la seva filla primogènita, fins a la majoria d'edat.

La Fundació Princesa de Girona va sorgir fa una dècada amb la determinació de ser un ajut en tots els aspectes crítics del desenvolupament de la joventut i un suport per superar les barreres que els joves troben en la seva incorporació a la societat i en benefici d'aquesta.

"Des de la Fundació Princesa de Girona, mirem amb moltíssima expectació i il·lusió la majoria d'edat de la nostra presidenta d'honor i la seva jura a la Constitució. La princesa de Girona i la Fundació hem anat de la mà en un projecte dirigit als joves i amb moltíssimes activitats a Catalunya. Aquesta majoria d'edat coincidirà en 2024 amb els 15 anys de la Fundació Princesa de Girona, que serà un repte i un pas endavant en aquest lideratge i connexió de la nostra presidenta amb la generació Z", declara Salvador Tasqué, director general de la Fundació, en declaracions a CatalunyaPress.

És una organització amb capacitat per aportar solucions als problemes de la joventut. Ajuden els joves en la seva formació i en la seva capacitació per a la recerca de l'ocupació per a la qual s'han preparat, o destacant els més brillants i premiant els genials, presentant-los com a referents per als altres i formant una comunitat de talent que dialoga amb altres generacions.

LEONOR ES FAMILIARITZÀ AMB EL CATALÀ VENENT "LES TRES BESSONES"



La periodista Mariángel Alcázar va compartir en una connexió en viu amb 'El Programa de l'Estiu' una anècdota divertida sobre com Leonor i Sofia es van endinsar en el món del català per a perfeccionar la seva pronunciació, tal com l'ostenten en l'actualitat. Segons la reportera, des de primerenca edat, les filles dels Reis han estat rebent classes de català, castellà, gallec i basc, ja que els seus pares consideren important que dominin les quatre llengües cooficials a causa de la seva posició en la Institució.

No obstant això, a part de les lliçons formals, existeix una anècdota curiosa i entretinguda que revela com Leonor i Sofía van aconseguir comprendre i parlar català, i gran part d'això s'atribueix a la seva tia Telma Ortiz i la seva cosina Amanda. Per a comprendre aquesta història, hem de retrocedir en el temps quan la germana de la reina Letizia vivia a Barcelona. Sobre aquest tema, Alcázar va relatar: "Amanda, que és de l'edat de Leonor, veia uns dibuixos animats que eren Les Tres Bessones i els passaven aquests dibuixos perquè comencessin a familiaritzar-se amb el català". La periodista no va escatimar elogis en esmentar l'alt nivell que ha aconseguit la jove en l'idioma.

La Princesa Leonor , futura hereva a Reina com a successora del seu pare, Felip VI, jurarà la Constitució aquest dimarts. Amb la majoria d'edat ja aconseguida, el que és estipulat és que comenci a assumir gradualment més responsabilitats institucionals que les que tenia actualment.

La Princesa d'Astúries i Girona es comprometrà a guardar i fer guardar la Constitució i les lleis, a més de respectar els drets dels ciutadans i les comunitats autònomes, i ser fidel al Rei.

La Carta Magna detalla minuciosament les responsabilitats del cap de l'Estat, però només ofereix unes pautes generals pel que fa al rol de l'hereva. Al llarg dels 46 anys en què Felip VI va ser Príncep d'Astúries, tant el seu pare en aquell temps, com ell mateix, actualment no han pres mesures per abordar aquesta manca de regulació. Tot i això, aquesta absència de normatives presenta un avantatge evident: permet ajustar les decisions a les necessitats canviants de la família reial i la Casa Reial en cada circumstància.

LES NOVES FUNCIONS DE LA PRINCESA LEONOR

La princesa Leonor amb el seu pare, el rei Felip VI / @CasaReal

A partir del 31 d'octubre, la principal obligació que recau sobre la Princesa d'Astúries és estar preparada per assumir el tron en cas que Felip VI cessi en les funcions. Des del 2014, quan Felip VI es va convertir en cap d'Estat després de l'abdicació del seu pare, Letizia podria haver tingut la responsabilitat d'exercir les funcions constitucionals del Monarca fins que Leonor arribés a la majoria d'edat.

Tant Felip VI com el Govern central en funcions tenen la facultat de designar Leonor com a representant de l'Estat en diversos esdeveniments públics . Aquests esdeveniments poden variar des de cerimònies més discretes, com ara lliuraments de premis i celebracions, fins a ocasions de més rellevància, com les preses de possessió de líders llatinoamericans.



La Princesa d'Astúries i Girona també pot començar a assumir nous rols institucionals a Espanya com a futura cap d'Estat, però també per debutar com a membre de la reialesa europea . La família reial espanyola manté vincles amistosos i, de vegades, familiars amb altres cases reials europees.

Un valor intangible que aporta aquesta presa de noves funcions és la connexió que espera tenir la Casa Reial amb les noves generacions . Fins ara, la monarquia era més aviat poc procliu a mostrar Leonor i Sofia si no era necessari, però des que es prepara per a aquest moment, les imatges als mitjans s'han anat succeint. Per exemple, des que ha començat la seva formació militar, se l'ha pogut veure fent exercicis, preparant el seu fusell i estudiant mapes, fins i tot amb taques de terra a les mans.

L'hereva durant el seu entrenament/ @CasaReal

LA CONSTITUCIÓ CONTEMPLA QUE ESPANYA PUGUI TENIR UNA REINA

Un dels punts que més debat va generar amb el naixement de Leonor i Sofia és que cap de les dues era un home, de manera que això significava per a la successió del tron. No obstant, perquè Leonor pugui ser reina en el futur no cal que hi hagi cap canvi a la Carta Magna, ja que ja contempla l'opció que sigui una dona.

Segons l'article 57.1 de la Constitució: "La successió al tron seguirà l'ordre regular de primogenitura i representació, sent preferida sempre la línia anterior a les posteriors; en la mateixa línia, el grau més proper al més remot; en el mateix grau , l'home a la dona, i en el mateix sexe, la persona de més edat a la de menys”.

Això vol dir que l'home aniria abans que la dona, però en ser dues les filles de Felip VI, ascendirà al tron la més gran de les dues, que en aquest cas és Leonor.

LEONOR JURARÀ LA CONSTITUCIÓ EN UN ACTE SENSE SORPRESES

Són les Corts Generals, Congrés i Senat, les que, reunides en sessió solemne a la carrera de Sant Jeroni, acullen la jura de Leonor. A les 11.00 h. arribarà amb els Reis i la infanta Sofia. Els rebran primer el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, i el cap de l'Estat Major de la Defensa (Jemad), Teodoro Esteban López Calderón. I després Francina Armengol i el president del Senat, Pedro Rollán .

L'acte a l'hemicicle començarà amb el discurs de la presidenta del Congrés i, després d'ell, amb diputats i senadors drets, Leonor prestarà jurament d'acord amb la Constitució. La presidenta ho donarà per rebut i aixecarà la sessió.