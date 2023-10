La secretària general del PP, Cuca Gamarra / @EP

La secretària general del PP, Cuca Gamarra , ha acusat aquest dimarts el cap de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez, de "no tenir cap mena de límits" com, al seu parer, demostra que el 'número tres' del PSOE, Santos Cerdán , hagi viatjat a Brussel·les per "agenollar-se" i "humiliar-se" davant l'expresident català Carles Puigdemont.

"Em sembla que sens dubte és la foto de la vergonya", ha assegurat Gamarra, en arribar al Congrés per assistir a la jura de la Constitució de la Princesa Leonor, després de ser preguntada com valora aquesta reunió entre el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i Carles Puigdemont a les dependències que els diputats de Junts per Catalunya/Lliures per Europa tenen al Parlament Europeu.

Segons Gamarra, en aquesta foto es pot veure “com se sotmet el Partit Socialista, que no pot signar ni acordar a Espanya”. "Quan ho fas amb un profug de la Justícia, t'has d'anar fora del teu país, perquè és una cosa que no pots fer al teu país", ha emfatitzat.

"EL SEU ÚNIC LÍMIT ÉS ELL MATEIX"

La també portaveu parlamentària del Grup Popular ha indicat que “si quedés alguna cosa del Partit Socialista” el que haurien d'haver vist és “com Puigdemont tornava a Espanya, complia amb la Justícia i era sotmès a l'Estat de Dret”.

"Però ja hem vist que Pedro Sánchez no té cap mena de límits i que el seu únic límit és el mateix", ha asseverat, per afegir que si per això el PSOE s'ha d'"humiliar d'aquesta manera, doncs ho fa".

Segons la seva opinió, ho fa "davant un pròfug de la Justícia que el sotmet i que el fa agenollar-se". "Però això ho fa el Partit Socialista i ho fan els que fan això, no Espanya", ha subratllat Gamarra.