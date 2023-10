Foto: @EP

Aquest dimarts 31 d'octubre La Princesa Leonor fa 18 anys i ha fet un pas més pel camí cap al tron jurant la Constitució davant les Corts Generals al Congrés dels Diputats. Un acte que ha arrencat amb alguns minuts de retard respecte a l'hora prevista –les 11.00 h– i al qual l'hereva ha arribat acompanyada per la seva germana la Infanta Sofia en un Rolls Royce històric amb el sostre transparent des del qual ha anat saludant al llarg de tot el recorregut que ha fet la comitiva reial des del Palau de la Zarzuela fins a la Plaça de les Corts.

Davant de les joves, els Reis Felip i Letizia en un altre vehicle negre, encara que en aquest cas amb els vidres tintats impedint-nos veure la seva emoció i el seu orgull en un moment tan transcendent per a la Corona.

Escoltada per un Esquadró d'Escolta Reial a cavall i una representació dels Exèrcits, l'Armada i la Guàrdia Civil, la Princesa Leonor s'ha mostrat durant tot el recorregut radiant, tranquil·la i somrient en tot moment, saludant amb la mà els centenars de persones que l'han aplaudit al seu pas pel carrer Bailén, el carrer Major i la Cursa de Sant Jeroni fins al Congrés.

Foto: @EP

Un moment en què hem pogut veure per primera vegada el look que ha escollit la Princesa d'Astúries per a l'ocasió: un impecable vestit sastre blanc amb americana amb butxaques frontals i solapes creuades -en una el Toison d'or- i pantalons rectes .

Sabates en color nude de Lodi, els cabells recollits en una cua polida amb ratlla al mig, maquillatge natural -potenciant els seus llavis amb un toc sucós gràcies al gloss- i uns discrets pendents deixant tot el protagonisme al solemne acte i apostant per un estilisme tan discret com a senzill amb un vestit que ha recordat al d' Armani que la seva mare, Doña Letizia , va lluir el dia del seu compromís amb el llavors Príncep Felip.

La Reina, per la seva banda, ha optat per no eclipsar la seva filla estirant fons d'armari i recuperant un dels seus vestits més afavoridors; un disseny midi de Carolina Herrera en color blau amb detalls joia a les muscleres que va estrenar durant la visita d'Estat a Alemanya l'octubre del 2022.

I la Infanta Sofia, finalment, ha lluït un vestit per sobre del genoll en colors blau i blanc, amb màniga llarga oberta deixant a la vista els braços i el cinturó negre marcant cintura.