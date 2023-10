Foto: Casa Reial

Els ciutadans que s'han acostat a les portes del Congrés per poder veure en viu l'entrada de la comitiva de la princesa Leonor s'han trobat amb un fort dispositiu de seguretat... fins al punt que en alguns casos ha generat un cert malestar.

I és que la Casa Reial volia que l'hereva a la Corona se situés més a prop del públic, com va passar a la proclamació de Felip VI, encara que en aquesta ocasió el perímetre de seguretat s'ha endarrerit dels 60 metres als 150.

De fet, alguns dels assistents han protestat, indignades, assenyalant el president del Govern. "Sánchez vol la gent tan lluny com sigui possible perquè ell no pot trepitjar el carrer", ha assegurat una ciutadana. "Cada vegada ens posen més enrere; si no podem veure la princesa, ¿a què venim llavors?", ha reblat una altra.

El ministeri de l'Interior ha justificat el dispositiu de seguretat , preparat de manera intensa i amb minuciositat, pel nivell d'alerta antiterrorista derivat del conflicte entre Israel i Hamàs i després dels darrers atemptats ocorreguts a França i Bèlgica.

Sigui com sigui, milers de persones s'han concentrat al llarg del trajecte que ha fet la comitiva i també a les portes del Congrés per mostrar suport a la princesa ia la Família Reial .