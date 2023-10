D'aquesta manera tres dels ministres de l'Estat en funcions, una trentena de diputats del segon partit de la coalició i desenes de diputats i senadors han plantat la Princesa Leonor a l'acte solemne d'aquest dimecres.

Entre els ministres en funcions, la història s'acordarà d'Irene Montero, Ione Belarra i Alberto Garzón, però a més Gerardo Pisarello (dels Comuns), secretari de la Mesa del Congrés que ha deixat el seu lloc al Congrés.

La resta dels sis ministres en funcions que quedaven a la bancada blava, inclòs el titular d'Universitats en funcions, Joan Subirats, s'expandien per dissimular els tres forats dels seus companys de Gabinet. I a la resta de bancades, les absències eren imperceptibles.

El plançó de 54 diputats de diferents formacions polítiques contrastava amb la presència de la líder de Sumar, que avui ha decidit vestir totalment de negre, Yolanda Díaz, d'una dels seus dos representants a la Mesa, Esther Gil, i de la portaveu parlamentària, Marta Lois. I fins i tot amb la presència dels líders de Comissions Obreres i UGT, Pepe Álvarez i Unai Sordo .

A pocs metres, els llocs que ocupen habitualment els diputats de Sumar, Junts, ERC, EH Bildu, el PNB i l'únic diputat del BNG han estat ocupats per diputats i senadors de la resta de partits.

Les absències es veien acompanyades per discursos encesos a xarxes socials per part dels seus protagonistes. A aquestes absències s'unien les de tres presidents autonòmics ( Iñigo Urkullu , Pere Aragonès i la presidenta càntabra, María José Sáenz de Buruaga ), que no assistien a la tribuna d'honor.

En aquest mateix espai, els quatre expresidents del Govern (Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero, José María Aznar i Felipe González) partien entre si juntament amb els màxims representants de les institucions de l'Estat.