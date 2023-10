Leonor, al Congrés. Foto: Casa Reial

Aquest dimarts 31 d'octubre La Princesa Leonor ha complert 18 anys i ha fet un pas més pel camí cap al tron jurant la Constitució davant les Corts Generals al Congrés dels Diputats. Un acte que ha arrencat amb alguns minuts de retard respecte a l'hora prevista –les 11.00 h– i al qual l'hereva ha arribat acompanyada per la seva germana la Infanta Sofia en un Rolls Royce històric amb el sostre transparent des del qual ha anat saludant al llarg de tot el recorregut que ha fet la comitiva reial des del Palau de la Zarzuela fins a la Plaça de les Corts.



L'emoció també s'ha sentit amb força en les Corts Generals. Quatre minuts ha durat l'ovació a Leonor enfront dels 48 segons que li van dedicar en el seu moment al Rei Felip VI. Ningú ha trobat a faltar als absents ministres en funcions i diputats.

Al breu jurament de la princesa, que li confirma com a hereva al tron en complir la majoria d'edat, li ha seguit una ovació de quatre minuts de diputats i senadors que ha humitejat els ulls del Rei.Hi ha hagut també xiulets per al Govern i l'ex president José Luis Rodríguez Zapatero i aplaudiments per a Isable Díaz Ayuso a la Porta del Sol.

En un breu discurs de poc menys de 2 minuts, Leonor ha assegurat "jur exercir fidelment les meves funcions, guardar i guardar complir la Constitució", assegurant que vetllarà pels drets de les comunitats autònomes.

La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha fet saber que les Corts generals han rebut el jurament que ha fet.

Elionor ha escoltat llavors una llarga ovació per part dels assistents al Congrés i s'ha escoltat l'himne d'Espanya.

