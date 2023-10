Princesa Leonor / @EP

La Princesa Leonor ja es dirigeix cap al Palau Reial on rebrà el collaret de l'Ordre de Carles III i pronunciarà el seu esperat discurs després d'haver jurat la Constitució en una sessió solemne davant les Corts al Congrés dels Diputats.

La Princesa d'Astúries viatja amb la seva germana, la Infanta Sofia, en un dels dos Rolls Royce Phantom VI amb el sostre de vidre mentre que els Reis van a l'altre vehicle d'aquest tipus.

Des de la Cursa de Sant Jeroni, la Família Reial es dirigirà cap al Palau Reial passant per la Porta del Sol, on milers de persones s'han congregat per seguir els actes mitjançant pantalles gegants, seguint pel Carrer Major fins arribar a Bailén. En el recorregut aniran acompanyats per l'Esquadró d'Escolta Real a cavall.

Un cop a la Plaça de l'Armeria, està previst que la Guàrdia Reial rendeixi honors. Al pas de la comitiva, la Secció d'Honors de la Bateria Reial dispararà des de la veïna plaça de l'Almudena una salva de 21 canonades, les corresponents al Rei, durant la interpretació de l'himne nacional per part de la Unitat de Música de la Guàrdia Reial .

Prèviament, després de produir-se el jurament de la Carta Magna per la Princesa Leonor, la Secció d'Honors de la Bateria Reial també ha dut a terme una salva de 19 canonades, els honors militars que corresponen a l'hereva al tron, i se n'ha interpretat una versió abreujada de l'himne nacional.

Ja a Palau, la Família Reial al complet es dirigiran al Saló de Carles III per a l'acte central, el lliurament del collaret de l'ordre fundada per aquest monarca. Serà aquí on, després del discurs que pronunciarà abans del lliurament de la condecoració, el president del Govern, Pedro Sánchez, parlarà la Princesa d'Astúries.

El collaret de Carles III és la màxima distinció que concedeix l'Estat espanyol. La Reial Ordre, que té caràcter civil des del 1847, va ser fundada per Carles III, primer monarca espanyol que va residir a l'actual Palau Reial, per tal de reconèixer aquelles persones que haguessin destacat per les bones accions que té en benefici d'Espanya i la Corona .

Aquest grau de condecoració --també hi ha gran creu, comanda de número i comanda i creu-- està reservada als membres de la Família Reial, els caps d'Estat i de Govern i aquells espanyols que tinguin la gran creu amb una antiguitat de més de tres anys. Actualment, el nombre espanyols vius que poden accedir al collaret, amb l'excepció de la família reial, és de 25.

Igualment es concedeix aquesta insígnia a estrangers que hagin prestat "extraordinaris i meritoris serveis a Espanya, o bé per cortesria i reciprocitat a alts dignataris d'altres nacions", motiu pel qual entre els receptors figuren membres d'altres casa reials o caps d'Estat i govern d'altres països.