El Rei imposa el Collar de la Reial i Molt Distingida Ordre de Carles III a Sa Altesa Reial la Princesa d'Astúries al Palau Reial de Madrid.

Oficialment Elionor de Borbó Ortiz ja és l'hereva al tron després de jurar la Constitució en un acte solemne de les Corts reunides al Congrés dels Diputats on ha fet el jurament estipulat a l'article 61 de la Carta Magna.

Tant la Casa del Rei com el Govern han posat en valor els darrers dies la importància d'aquest acte institucional i la seva transcendència. Durant el lliurament dels Premis Princesa d'Astúries el 20 d'octubre passat, el Rei es va dirigir expressament a la seva filla, ressaltant que la jura de la Constitució és "un acte d'enorme transcendència institucional, simbolisme històric i compromís personal".

Al Palau Reial li han imposat el Collar de la Reial i Distingida Ordre Espanyola de Carles III, on ha fet el seu primer discurs el del president del Govern, Pedro Sánchez.

En la intervenció, Leonor ha demanat confiança a la ciutadania i s'ha compromès a tornar el favor garantint "el nostre futur, el futur d'Espanya". De fet ha afirmat "en aquest dia tan important els demano que confiïn en mi", sol·licitava a l'última part d'una al·locució que ha pronunciat davant les principals autoritats de l'Estat i les seves Majestats els Reis.

La princesa Leonor ha intervingut al Palau Reial després de rebre el Collar de l'Ordre de Carles III. “En complir avui 18 anys, i assolir la majoria d'edat, he prestat el jurament previst a la nostra Constitució. He jurat exercir fidelment les meves funcions, guardar i fer guardar la Constitució i les lleis, respectar els drets dels ciutadans i de les comunitats autònomes, així com fidelitat al Rei. M'he compromès solemne, formalment i públicament amb els nostres principis democràtics i amb els nostres valors constitucionals, que assumeixo plenament. I he contret una gran responsabilitat amb Espanya davant de les Corts Generals, que espero correspondre amb la major dignitat i amb el millor exemple. Els demano que confiïn en mi, com jo tinc posada tota la meva confiança en el futur d'Espanya”.



En un discurs estrictament institucional, la princesa d'Astúries ha agraït, en primer lloc, al president del Govern ia la resta de ministres la imposició del Collaret de l'Ordre de Carles III, una distinció vinculada al servei d'Estat ia la monarquia parlamentària. Les paraules de gratitud han anat també adreçades a les màximes autoritats del Congrés i del Senat per la concessió de les medalles de les Corts "que m'uneixen, des d'aquest dia tan transcendent, a les institucions que representen el poble espanyol".

Leonor ha promès “guardar i fer guardar la Constitució i les lleis, respectar els drets dels ciutadans i de les comunitats autònomes, així com la fidelitat al Rei”. I ha reafirmat el seu compromís amb "els nostres principis democràtics" i "valors constitucionals", cosa que ha definit com "una gran responsabilitat" que espera "correspondre amb la major dignitat i exemple".

"Em dec des d'avui a tots els espanyols, a qui serviré en tot moment amb respecte i lleialtat. No hi ha més orgull", finalitzava.

EL DISCURS COMPLET DE LA PRINCESA LEONOR