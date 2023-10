El Rei Felip VI i el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez (c) en sortir després de l'acte de jura de la Constitució davant les Corts Generals, al Congrés dels Diputats, el 31 d'octubre del 2023. Signatura: Eduardo Parra / Europa Press

D'aquesta manera durant la seva intervenció el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez ha dit el següent:

"Majestats, Alteza Real, permeteu-me expressar en nom del Govern d'Espanya la nostra més cordial felicitació pel compromís que acabeu d'assumir com a Princesa hereva de la Corona d'Espanya. El jurament o promesa és la manera que tenim les persones d'establir un futur segur en un món ple d'incerteses”.

Per a Sánchez: "la Constitució és una promesa que van fer els nostres pares i les nostres mares; avui heu renovat i donat més futur a aquesta promesa sobre la qual es funda la nostra convivència. Rebeu ara, de la mà del Rei, del vostre pare, l'Ordre de Carles III , el reconeixement civil més important i més alt del nostre país".

Afegint en el seu discurs "És un honor per al Govern d'Espanya atorgar-vos aquesta condecoració en un dia tan significatiu per a la vida de Vuestra Alteza i per a la història d' Espanya . En aquesta Espanya democràtica, lliure i moderna, el futur s'escriu amb cada acció i també amb les decisions que prenem. I avui, aquest futur es veu enriquit pel paper que Vuestra Alteza començarà a exercir a partir d'ara”.

En paraules del president del Govern : "Les institucions d'una democràcia guanyen la seva estatura no només per la seva història, que també, sinó també per la seva capacitat de servir el bé comú, un precepte que, n'estic segur, guiarà el vostre camí. Que aquest dia es recordi com un moment solemne en la continuïtat de les nostres institucions.I des del Govern, estenem els nostres vots més sincers per a una vida plena de prosperitat i de saviesa en la vostra nova responsabilitat com a Princesa heretar a Compteu, Altesa, amb la lleialtat, el respecte i l'afecte del Govern".

EL DISCURS COMPLET DEL PRESIDENT PERE SÁNCHEZ