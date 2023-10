Reunió entre Santos Cerdán i Puigdemont / @EP

Cerdán i Puigdemont van mantenir una trobada en què tots dos van constatar que les negociacions per investir Sánchez estan encaminades i es van emplaçar a continuar parlant els pròxims dies.

Van parlar també sobre la data de la investidura, però no van acordar un dia en concret, encara que les fonts consultades consideren que la sessió d'investidura es durà a terme "aviat" i fins i tot assenyalen que a partir de diumenge que ve qualsevol dia és bo. En aquell moment ja haurà acabat la consulta llançada pel PSOE a les bases per avalar el pacte amb Sumar i la resta de formacions i que requereix una amnistia als implicats en el procés.

La idea que estudien, segons assenyalen, és registrar primer la llei d'amnistia i posteriorment celebrar la sessió d'investidura, que es podria dur a terme la setmana que ve segons concreten fonts de la Presidència del Congrés.

FOTO AMB PUIGDEOMNT, PACTADA

D'altra banda, a la cúpula de Ferraz assenyalen que no els ha molestat haver-se de fer una foto amb Puigdemont, que fa 6 anys que és a Bèlgica fugit de la justícia espanyola. En aquest sentit assenyalen que creuen en els retrobaments i en la democràcia i es mostren convençuts que els governs han de donar més que la resta.

D'aquesta manera surten al pas de les crítiques per haver acceptat anar a veure l'expresident català a Brussel·les, com va fer dos mesos abans la vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz.

FOTO I VIDEO PACTAT

Respecte a la foto i el vídeo de la reunió d'aquest dilluns, al PSOE deixen clar que estava pactat entre les dues parts, encara que no han donat més detalls sobre el fet que es reunissin en una sala presidida per una fotografia de l'1 de octubre del 2017 en què apareix una urna amb què es va celebrar el referèndum il·legal.

Els socialistes es limiten a assenyalar que la foto estava pactada, donant a entendre que estaven conformes amb les imatges que es van distribuir, en què no apareixia aquesta fotografia al complet, només una part, i en cap moment no es veu l'urna.

NO CONTEMPLEN CRIDA DE SÁNCHEZ

D'altra banda, assenyalen que no hi ha sobre la taula la possibilitat que Pedro Sánchez faci una trucada telefònica a Puigdemont, tot i que sí que va dur a terme aquest gest amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras, que va passar diversos anys a la presó per la seva participació al procés i posteriorment va ser indultat.

Puigdemont no va plantejar aquesta demanda a la reunió amb el 'número 3' socialista i al PSOE assenyalen que no es contempla. Encara menys, per tant, una hipotètica visita del líder del PSOE a la capital belga.