Andoni Ortuzar amb Carles Puigdemont @ep

El líder del PNB , Andoni Ortuzar, i l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont es van tornar a reunir dimecres de la setmana passada, 25 d?octubre, en aquesta ocasió a Brussel·les, per parlar de l?estat de les negociacions que tots dos partits mantenen, per separat, de cara a l'eventual investidura del candidat del PSOE i president en funcions, Pedro Sánchez.

L'objectiu de la trobada no era establir "una acció concertada" entre jeltzales i Junts perquè cadascú defensa les seves reclamacions pròpies, que pretenen que es plasmin en els seus respectius acords, encara que sí que comparteixen reivindicacions com el "reconeixement nacional" d'Euskadi i Catalunya, o la reforma del model dEstat.

A la reunió també hi van participar, a més d'Ortuzar i Puigdemont, el responsable de l'Àrea d'Organització de l'EBB del PNB, Joseba Aurrekoetxea, i el secretari general del partit català, Jordi Turull.

Aquesta trobada s'ha celebrat al Parlament Europeu després de la reunió que els mateixos dirigents polítics van mantenir el 15 de setembre passat a Waterloo per estrènyer relacions i analitzar el complex panorama polític a l'Estat que va sortir de les urnes el 23 de juliol.

La nova cita de Brussel·les, que ha estat confirmada pels dos partits, es va allargar durant dues hores i es va celebrar a la mateixa sala que ahir va acollir la trobada del secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, amb l'expresident Carles Puigdemont.

A la reunió, que s'emmarca en el compromís que van adquirir el PNB i Junts de mantenir una relació fluida, els seus màxims representants van abordar el tema de l'eventual investidura de Sánchez, i les negociacions que tots dos aborden per arribar a un acord.

SENSE MEDIAR



Els jeltzales, en tot cas, no van acudir a la reunió amb l'objectiu de mediar ni intermediar amb Junts per possibilitar la investidura, tal com han precisat fonts del PNB, ni pretenen tenir "una acció concertada" amb el partit català al procés negociador, sinó que cada formació buscarà el seu acord, "cadascú per la seva banda".

Tot i això, sí que hi ha qüestions "comunes", en què PNB i Junts coincideixen, com és en matèria territorial, amb la reclamació del "reconeixement nacional" d'Euskadi i Catalunya, i la reforma del model d'Estat.