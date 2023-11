L'acte de la jura de la Constitució per part de la Princesa Leonor aquest dimarts s'ha convertit en un escenari de retrets del Partit Popular d'Alberto Núñez Feijóo cap al PSOE de Pedro Sánchez. El motiu de l'ofensa dels populars va ser la reunió que es va fer aquest dilluns entre el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i el líder de Junts, Carles Puigdemont, a Waterloo, una fotografia que va confirmar que les negociacions per a la investidura ja estan pràcticament tancades i que, per tant, Feijóo serà enviat a l'oposició durant aquesta legislatura sense que es produeixi la seva anhelada repetició electoral.

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo @ep

Els populars han volgut escenificar el seu enuig traient a passejar els barons. Els presidents autonòmics d'Andalusia, Múrcia i Aragó han coincidit aquest dimarts a retreure al PSOE la reunió del seu 'número tres' amb Puigdemont, qualificant-la de “fotografia de la humiliació” i retraient que es faci just abans de la jura de la Constitució de la Princesa Leonor. Així s'han anat expressant Juanma Moreno, Fernando López Miras i Jorge Azcón, en declaracions als periodistes abans de participar a la cerimònia de la jura de la Constitució de la Princesa Leonor al Congrés.

El primer a pronunciar-se ha estat Jorge Azcón , que ha dit que és una foto "que hauria d'indignar el PSOE". "Jo crec que és extraordinàriament preocupant el que està passant dins del PSOE i que els límits es demostrin inexistents dins del PSOE", ha proclamat.

En termes semblants s'ha expressat Juanma Moreno , que veu en aquesta foto "la submissió i la humiliació de l'Estat de Dret al voltant d'un pròfug". "El futur del nostre país d'Espanya es decideix a milers de quilòmetres d'Espanya i per un pròfug de la Constitució", ha criticat.

Sobre això, ha assenyalat que Puigdemont s'ha permès "xulejar" no només el PSOE, sinó l'Estat de Dret i el conjunt de l'Espanya constitucional, amb la fotografia de l'urna del referèndum de l'1 d'octubre que era a la sala de la reunió.

El president murcià, Fernando López Miras, ha ironitzat que aquesta fotografia es podria definir com a "terrorífica" aprofitant que estem en vigília de "Halloween", afegint que el PSOE "està legitimant un pròfug" "Es mostra una cosa que per a mi és gairebé pitjor, és l'egoisme, l'interès exclusivament en allò personal i en la butaca de Sánchez", ha denunciat, coincidint amb aquesta jura de Leonor.

Per això, ha retret a Sánchez que “no hagi volgut ni respectar un dia tan important com el de la jura de la Princesa”. "Només li ha importat ell mateix. El seu egoisme, la falta de delicadesa, de respecte, d'educació i de tot", ha denunciat.

LA INVESTIDURA, MÉS A PROP

El PP considera que "no és casual" el dia elegit per a la reunió a Brussel·les de Santos Cerdán i Puigdemont, ja que, segons ell, es buscava "tapar" aquesta foto amb la jura de la Constitució de la Princesa Leonor al Congrés , segons fonts de la cúpula del partit.

"Ha triat el moment d'aquesta foto amb un pròfug de la Justícia" , han indicat fonts de l'equip de Feijóo després d'aquesta trobada del secretari d'Organització del PSOE amb Puigdemont a les dependències que els diputats de Junts per Catalunya/Lliures per Europa tenen a el Parlament Europeu.

Els populars sostenen que Pedro Sánchez sempre busca "enfosquir els moments complicats de la seva vida" i, per tant, en situar la cita amb Puigdemont la vigília de la jura de la Princesa d'Astúries buscava que aquesta imatge passi més desapercebuda, atès que el focus mediàtic està centrat avui en l'àmplia cobertura d'aquest "dia històric" al Congrés i al Palau Reial.

LA PRINCESA D'ASTÚRIES, "ESCUT HUMÀ"



"Cercava fer servir la Princesa Leonor com a escut humà per tapar la reunió amb Puigdemont", ha assenyalat fonts de la direcció nacional del PP, que han recalcat que la "foto de la indignitat" amb un "fugit de la Justícia" és una " humiliació".

De fet, en arribar al Congrés, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que aquesta foto amb l'expresident català "avergonyeix" la majoria de votants del PSOE. "Era la imatge d'una humiliació i d'una rendició" , ha declarat davant dels periodistes.

Precisament, fonts del Govern han declinat aquest dimarts en arribar a aquest acte a la Cambra Baixa comentar la trobada a Brussel·les amb Puigdemont. "Avui és el dia de la Princesa d'Astúries", ha afirmat un ministre en privat quan se l'ha interpel·lat per aquest tema.