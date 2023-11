Aquest fet ha marcat un avenç significatiu en les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez. EP

Les negociacions al voltant de la investidura de Pedro Sánchez es van reactivar després de la seva participació a l'acte de la jura de la Constitució de la princesa Leonor a les Corts. L'esdeveniment històric va servir com un breu parèntesi al mig de les converses polítiques en curs. En un desenvolupament posterior dimarts mateix, Pedro Sánchez i el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, van assolir un acord sobre la futura llei d'amnistia durant una conversa telefònica. Els dos líders van aconseguir "desbloquejar els últims detalls", segons el que ha informat tant el PSOE com per ERC.

Tot i això, un element fonamental a l'amnistia encara no s'ha oficialitzat: l'acord amb Junts. Això vol dir que el pacte és parcial i aborda les demandes d'ERC al text de l'amnistia, que encara no està completament definit. La conclusió d'aquest acord només va passar unes hores després que el PSOE anunciés la rehabilitació pública de Carles Puigdemont. Des del començament de les negociacions, el PSOE ha buscat equilibrar les tensions entre les dues formacions independentistes, reconeixent que la rivalitat entre elles podria posar en perill el diàleg i, per tant, la investidura.

Igual que a la reunió prèvia entre Santos Cerdán, número tres del PSOE, i Carles Puigdemont dilluns, les dues parts van acordar la informació a proporcionar i la versió dels fets, però van emetre comunicats per separat, sense un document conjunt de moment.

Les dues formacions expressen satisfacció per l'acord sobre la llei d'amnistia i tenen la intenció de registrar-la properament al Congrés dels Diputats. Sánchez i Aragonès han delegat als seus equips negociadors el tancament definitiu de l'acord per al suport a la investidura les pròximes hores, després de l'aprovació per part dels òrgans d'ERC. Segons la versió, l'acord abordarà "qüestions polítiques i econòmiques per desenvolupar durant la XV Legislatura".

La presentació de l'acord entre el PSOE i Junts per a la investidura de Pedro Sánchez va generar desconfiança a ERC, que temia que l'amnistia exclogués els implicats en el cas de Tsunami Democràtic, un moviment de protesta que va desencadenar disturbis a Catalunya després de la sentència del Tribunal Suprem en el cas del procés. A més, la situació de Marta Rovira, vinculada a Tsunami, afecta les negociacions, ja que la Guàrdia Civil l'associa amb el moviment. Per tant, s'insisteix que l'amnistia sigui inclusiva i inclogui tots els afectats.

Junts es mostra complagut per haver aconseguit que el PSOE accepti les condicions i per l'imminent registre de la llei d'amnistia. Tot i que l'acord encara no està completament tancat, s'espera que es concreti les properes hores i abordarà qüestions polítiques i econòmiques per a la XV Legislatura. El comunicat no especifica explícitament l'abast de l'amnistia en relació amb els implicats a Tsunami Democràtic.

El procés de negociació ha requerit que totes les parts facin concessions per assolir l'acord, que es podria concretar la setmana que ve. Carles Puigdemont ha moderat les expectatives i, encara que la llei d'amnistia no s'aprovarà abans de la investidura, s'espera que avanci en el futur.

Tant JxCAT com ERC han cedit en les demandes inicials en aquestes negociacions, cosa que ha portat a un acord centrat en l'amnistia com a condició per a la investidura de Pedro Sánchez. Cada part ha hagut d'ajustar les seves postures inicials per arribar a aquest acord, que s'espera que tingui un impacte fort en l'àmbit polític i electoral. El comunicat conjunt esmenta que l'acord transcendeix la investidura i abordarà qüestions polítiques i econòmiques per a la XV Legislatura. Les qüestions econòmiques pendents es resoldran a banda de l'amnistia.