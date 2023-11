També va evitar comentaris sobre les notables absències a la jura de la Constitució de la princesa Leonor. EP

L'expresident del Govern, Felipe González, ha pres distància de la fotografia en què apareix Santos Cerdán, el número tres del PSOE, amb Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat. Quan se'l va qüestionar si ell hauria participat en una presa similar, González va respondre de manera enèrgica: "Per qui em pren?".

Aquestes declaracions es van produir després que Felipe González assistís a la cerimònia de jura de la Constitució de la princesa Leonor. Tot i això, ha preferit no abordar en detall si la reunió a Brussel·les li causava incomoditat, limitant-se a assenyalar: "No faré comentaris addicionals, podríem fer malbé un bon dia".

González, conegut per la seva oposició a l'amnistia en relació amb el procés independentista català, també va fer un comentari sobre la fotografia esmentada amb Puigdemont, indicant que els dos protagonistes "van quedar molt apropiats". A més, va expressar crítiques cap a les notables absències durant la cerimònia de jura de Leonor, particularment per part de partits nacionalistes i independentistes (PNB, EH Bildu, ERC, Junts), així com Podem, Esquerra Unida, el president català, Pere Aragonès, i el lehendakari basc, Íñigo Urkullu. En les seves paraules, González va assenyalar: "Em sembla que cap dels absents no hauria votat a favor de la Constitució avui."

Aquest episodi marca un moment enmig de les complexes converses polítiques i la polèmica al voltant de l'amnistia del procés, que continua sent un tema de debat candent a la sorra política espanyola.