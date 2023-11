Tot i que no pot assegurar l?acord, confia que tant Junts com el PSOE actuaran amb responsabilitat. EP

L'exdiputat del Congrés i negociador de Sumar per a la investidura, Jaume Asens, ha dit aquest dimecres que està convençut que "tant Junts com PSOE actuaran amb responsabilitat i arribaran a un acord" per a la futura llei d'amnistia.

Ho ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press l'endemà que PSOE i ERC hagin aconseguit un acord sobre l'amnistia per als encausats del procés independentista i hagin anunciat que avancen per a un pacte d'investidura del candidat a la Presidència del Govern, Pedro Sánchez.

Ha celebrat que l'acord entre PSOE i ERC permet acostar-se "com mai a un acord global sobre la llei d'amnistia, però ara cal acabar de tancar uns serrells amb Junts", un pacte sobre el qual es mostra optimista i que creu que es pot tancar en qüestió de dies o hores.

Ha explicat que ERC i Junts sempre han mantingut "dins de les seves propostes incloure el cas del 'Tsunami' i els altres casos de persecució que hi ha amb aquesta nomenclatura de terrorisme" a l'acord.

Ha recordat que el PSOE inicialment no volia incloure aquest punt, "que finalment s'ha resolt i ha aplanat molt el camí", i ha afegit que ara al pacte amb Junts només falten elements menors i secundaris per tancar, que només representen segons ell un 5% del text.

EL PACTE TAMPOC POT DONAR-SE "PER FET"



Tot i això, ha alertat que el pacte amb Junts "no es pot donar per fet, perquè aquestes coses sempre es poden torçar en qualsevol moment", i ha apostat per la discreció per no generar falses expectatives ni generar efectes contraproduents, ha dit.

Preguntat per si creu que se celebrarà el debat d'investidura de Sánchez la setmana que ve, ha remarcat que l'acord és a prop, "amb un parell de qüestions que han quedat bloquejades, ni el PSOE ni Junts no s'estan movent de les seves posicions", però que confia que es resoldran.