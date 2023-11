El vicesecretari del PP insisteix que la millor opció per a la democràcia espanyola és la convocatòria d?eleccions el 14 de gener perquè els ciutadans decideixin el futur del país. EP

El vicesecretari d'Organització del PP, Miguel Tellado, ha qualificat de "frau electoral" la futura investidura del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, a qui ha acusat de negociar vots a canvi de "la llibertat de pròfugs i condemnats", a referència a l'acord aconseguit ahir entre PSOE i ERC d'una futura llei d'amnistia per als encausats del procés sobiranista català i als avenços "decisius" per a un pacte d'investidura de Sánchez.

"Sánchez està negociant la llibertat de pròfugs, la llibertat de condemnats per la Justícia a canvi de vots a la seva investidura com a president", ha indicat Tellado, que ha insistit que "el millor per a la democràcia espanyola" és una repetició electoral el proper 14 de gener, de manera que "es torni la veu als espanyols i que siguin aquests els que decideixin el futur del país".

Alhora, ha afirmat que Sánchez "està disposat a vulnerar" un principi "tan elemental" de la democràcia com és el principi que tots els espanyols són iguals davant de la llei "per tal de ser investit president".

A més, el vicesecretari del PP ha assegurat que Sánchez ha convertit la seva investidura en un "autèntic frau electoral". "Res del que s'està negociant en aquests moments venia al programa electoral del PSOE. Cap espanyol va votar Sánchez per fer el que ell ara pretén fer", ha sostingut.

Així, ha indicat que la "hipocresia" del president del Govern en funcions "no té límits". "Mentre ahir al matí assistia al Congrés a la jura de la Constitució de la Princesa d'Astúries, a la tarda perpetrava amb els republicans un atac a l'essència mateixa de la nostra democràcia", ha afirmat.

Finalment, ha censurat que Sánchez "demostrés ahir que està disposat a aprovar una amnistia exprés, per aconseguir els vots d'ERC i Junts per a la seva investidura ia vulnerar un principi tan elemental a la nostra democràcia com que tots els espanyols som iguals davant la llei".