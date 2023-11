Martín Blanco ha qualificat la idea com a "indecent" i ha criticat durament la perspectiva d'amnistiar aquests "radicals separatistes" que van participar en actes violents. EP

El diputat del PP per Barcelona al Congrés Nacho Martín Blanco considera "indecent" que membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) que van agredir policies durant les protestes per la sentència del 'procés' puguin beneficiar-se de la llei d'amnistia que el PSOE està ultimant amb ERC i Junts. "No tenen vergonya", ha denunciat.

En un missatge publicat a la xarxa social 'X', el que va ser diputat de Ciutadans al Parlament, ha recordat Iván, un agent viguès a qui, segons explica, "membres dels CDR van deixar en coma d'una pedrada al cap ".

I és que, per al número u de la llista del PP per Barcelona a les eleccions del 23 de juliol passat és "intolerable" que es pugui amnistiar els "radicals separatistes" que van participar en accions violentes després de la sentència del 'procés'.