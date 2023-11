El coordinador federal d'IU, Alberto Garzón / @EP

El coordinador federal d'IU, Alberto Garzón , demana a les bases el suport a la investidura del president en funcions, Pedro Sánchez, per responsabilitat i implicar la possibilitat que IU estigui a l'Executiu, sobretot quan han demostrat fugir del "soroll intern" " i el "tacticisme".

També defensa l'acord de coalició entre PSOE i Sumar que preveu molts requisits formulats per IU tot i admetre que va quedar fora el suport a la causa sahrauí després de l'acostament del PSOE a les tesis del Marroc. I en aquest sentit garanteix que la seva organització continuarà lluitant per tornar a la postura històrica de donar suport al seu dret a l'autodeterminació.

Així ho exposa a l'esborrany del seu informe de conjuntura política i que portarà a la Coordinadora Federal d'IU, el seu màxim òrgan executiu, d'aquest dijous que dictaminarà sobre la proposta de consulta els seus afiliats i simpatitzants per ratificar el suport a la investidura i avalar la possibilitat que la formació estigui dins del Govern de coalició, fixada per la direcció entre divendres i diumenge.

Els estatuts d'IU envien a fer una consulta en el cas de poder participar a l'Executiu i per això s'optarà per una pregunta que combini també aquesta opció i el suport a Sánchez com a candidat a la reelecció, després de l'acord programàtic entre PSOE i Sumar .

Al seu informe, Garzón subratlla que veu "més a prop" inaugurar un nou Govern de coalició i que és viable que el debat d'investidura se celebri la segona setmana de novembre, o si escau la tercera setmana d'aquell mes, i per això IU ha de tenir llesta la seva decisió.

Així, demana a la seva militància donar suport al vot a favor dels seus cinc diputats dins del grup confederal, en línia amb l'actitud "seria i responsable" que mantenen que fuig del "tacticisme i del soroll intern".

Una referència que va en línia amb la posició de la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, i de Sumar que demanen acabar amb aquest soroll, en contraposició amb Podem, que ho reivindica precisament per fer públic debats interns i moure el PSOE a posicions progressistes.

"La ciutadania progressista no espera una altra cosa de nosaltres", aprofundeix Garzón per destacar que IU ha d'estar "a l'alçada" del mandat de les eleccions del 23J, que va mobilitzar l'esquerra per frenar que els "reaccionaris" arribessin a la Moncloa, i afegir també que si la investidura tira endavant hi ha la possibilitat que estiguin al Govern d'una manera "encara per definir".

Per tant, i en cas que triomfi el sí en el procés consultiu amb la militància, Garzón detalla que s'atorgarà als equips negociadors d'IU a aconseguir el millor acord possible amb vista a la composició del Govern de coalició, sumat a un pacte programàtic que permet a Espanya avançar.

Diversos càrrecs del partit, com la portaveu federal Sira Rego o el diputat Enrique Santiago, han manifestat diverses vegades que la quota que tindrà Sumar ha de ser plural i que IU ha d'estar a l'Executiu.

ACORD POSITIU PERÒ LAMENTA QUE NO HI HAGI UN COMPROMÍS PEL SÀHARA



Així, reivindica que les mesures consensuades entre PSOE i Sumar són positives i suposen nova "empenta" a la societat espanyola. Per exemple, cita com a icones la reducció de jornada laboral sense reducció de sou, l'augment del salari mínim o reformar el mercat elèctric per acabar amb els “obscens beneficis caiguts del cel”. I en aquest punt presumeix que van en línia amb les propostes formulades per IU.

Això sí, lamenta que malgrat els esforços de Sumar no hagi estat possible incloure amb el PSOE una posició de defensa del dret d'autodeterminació del Sàhara occidental, i torni a criticar el gir dels socialistes d'avalar el pla d'autonomia proposat pel Marroc. I promet que en aquest aspecte, com en altres que han quedat fora, IU continuarà demanant que s'incorporin a l'agenda de l'Executiu.

LA DRETA NOMÉS ESTÀ AL "SECTARISME"

Després, menysprea que el fracàs de l'intent d'investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va ser un "sainet" i un "exercici d'"impotència" mentre que Vox travessa "crisis internes" que posen en risc els governs autonòmics de dretes.

Precisament per això, Garzón critica que els dos partits s'afanyin a "embarrar" el debat polític amb "politiqueria sobreactuada" i "mobilitzacions sectàries", com les efectuades contra l'amnistia, arribant a titllar fins i tot el futur govern progressista d'"il·legal".

RECLAMA MÉS PRESSIÓ A ISRAEL MALGRAT VALORAR LA POSTURA DE SÁNCHEZ

D'altra banda, Garzón analitza la situació internacional i carrega contra la "guerra colonial" empresa per Israel contra els palestins després de l'atac de Hamàs, que entra a la fase d'invasió després de bombardejos sistemàtics que han "assassinat" més de 8.000 persones en Gaza.

El líder d'IU fa referència a plans de "neteja ètnica" per part del Govern israelià que dirigeix Benjamin Netanyahu i que la situació "humanitària" empitjora per moments a Gaza, amb grans dificultats d'accés a aigua i alimentació.

En aquest punt, valora positivament que Sánchez s'hagi sumat a la reclamació d'alto el foc immediat emès per les Nacions Unides, quan la majoria dels països europeus no s'han sumat a aquesta iniciativa.

Tot i això, contraposa que IU, a més d'exigir l'alto el foc i que els "crims" d'Israel no quedin impunes, demana elevar la pressió internacional amb mesures com la ruptura de l'acord d'associació amb la UE, l'embargament d'armes o la ruptura de relacions diplomàtiques amb el Govern de Netanyahu. I és que defensa que Espanya ha de prendre un compromís nítid amb pobles oprimits com ara el palestí o el sahraruí.