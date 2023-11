Feijóo ha estat molt contundent aquest 2 de novembre. Foto: Europa Press

El líder del Partit Popular, Alberto Nuñez Feijóo, ha acusat aquest dijous 2 de novembre el cap de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez, d'haver portat Espanya a la "vora del precipici constitucional" , ja que convertirà en "repressor" el Tribunal Suprem" i "legitimarà" el discurs de l'independentisme , que "sortirà reforçat per tornar a fer polsos a l'Estat". Al seu entendre, no és "digne" d'exercir el poder per acceptar el "xantatge" dels independentistes.

En un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press per presentar la conferència de la presidenta d'Extremadura, María Guardiola, Feijóo ha assegurat que Sánchez "dóna tot" als independentistes "sense demanar una altra cosa que el deixin romandre al poder".

Dit això, ha diferenciat entre estar i exercir el poder. "Estar al poder no és el mateix que exercir-lo i molt menys estar al poder no té res a veure amb ser digne d'això i, al meu entendre, Sánchez no ho és", ha asseverat.

Feijóo ha destacat que ell va rebutjar el "xantatge" dels independentistes i ell "ho accepta encantat" i està disposat a qualsevol cosa per tal de romandre a Moncloa. De fet, ha dit que si hagués acceptat aquestes exigències "no podria aguantar la mirada" dels espanyols

"L'INDEPENDENTISME SORTIRÀ REFORÇAT"

A més, Feijóo ha afirmat que aquesta Llei d'Amnistia, que "va amagar" el conjunt dels espanyols, inclosos els seus votants, convertirà en "repressor" el Tribunal Suprem i serà "un cop als fonaments de la independència del Poder Judicial". És més, ha dit que "debilitarà" l'Estat de les Autonomies "augmentant els privilegis d'una minoria política i acabant amb la igualtat dels espanyols que consagra la Constitució".

Alhora, el líder del PP ha assenyalat a més que aquesta Llei d'Amnistia pas "legitimarà el discurs de l'independentisme, que sortirà reforçat per tornar a fer polsos a l'Estat". "Sánchez els dóna tot sense demanar una altra cosa que els deixin romandre al poder", ha emfatitzat.

Feijóo ha indicat que alguns es preguntaran si Sánchez ha "hipnotitzat amb els seus encants" els independentistes i si els ha convertit al constitucionalisme, però ha indicat que no és cap d'aquests casos sinó "simplement" que el cap de l'Executiu en funcions és " útil" a formacions com ERC i Junts en les seves "aspiracions" i "destí final", que és "humiliar Espanya i, en conseqüència, seguir debilitant Espanya".

"SIGUI VALENT I CONVOQUI ELECCIONS"

El líder del PP ha recalcat que Sánchez "no té dret" a fer allò que està fent ni "consentiment" per fer "passar pel que està passant al poble espanyol". "La majoria social d´Espanya és la majoria a favor de l´Estat de Dret, de la igualtat dels espanyols i en contra dels privilegis d´una minoria política. Sánchez ho sap i per això no vol les urnes. Sap que l´he guanyat i per això no vol tornar a les eleccions”, ha manifestat.

Per això, ha demanat novament al president del Govern en funcions que "sigui valent" i "no s'amagui darrere del comodí nacionalista". "Convoqueu eleccions i sotmeteu aquest acord a la valoració dels espanyols" , ha reclamat.

Feijóo ha subratllat que "tot això no ho fa per Espanya" com assegura Sánchez en les seves intervencions públiques sinó a "contra Espanya" i "no li mou la convivència sinó la conveniència". "És un malbaratament de megalomania. Parla d'Espanya com si fos seva i pretén manejar-ho com a seva", ha ressaltat.

A més, ha assenyalat que, encara que pretenen "callar-los", no ho aconseguiran perquè seguiran posant la seva experiència i la seva passió per Espanya a disposició dels espanyols, defensant la igualtat i la llibertat. "Davant d'un president que es rendeix, Espanya no ho farà. Ni jo ni Maria Guardiola ni la majoria dels espanyols abandonarem el nostre país mai", ha garantit.