Belarra, en una imatge recent. Foto: Europa Press

El document polític final que Podem sotmet a votació de les bases subratlla que l' organització no es dissoldrà en un altre partit, en clara al·lusió a Sumar , i reafirma la seva aposta que la ministra d'Igualtat, Irene Montero, al capdavant del departament .

També emfatitza la seva voluntat de mantenir la seva "identitat diferenciadora" dins de l'esquerra i adverteix que els vots dels representants de Podem a les institucions durant la legislatura "s'han de negociar i mai no es regalen". I en aquesta línia avança que plantejaran les seves propostes “més enllà de les seves responsabilitats de govern concretes” que puguin tenir en un futur Executiu de coalició.

Mentrestant, el document aprofundeix que "en cap cas" hi ha la doble militància a Podem per respecte també a les altres forces polítiques. Un èmfasi d'aquesta prohibició que se cita quan Sumar als seus estatuts no descarta aquesta opció mancant el seu futur desplegament orgànic i després que dirigents com el secretari d'Estat Nacho Álvarez hagi actuat com a portaveu de la coalició en campanya i recentment de negociador de l?acord programàtic entre Sumar i PSOE, del qual la cúpula del partit s?ha distanciat.

Així ho recull el text definitiu que el partit sotmet des d'avui fins divendres 3 a l'aprovació dels seus inscrits, que incorpora el 86,16% de les 2.255 esmenes rebudes al text inicial presentat el 16 de setembre passat per la cúpula de Podem .

Aquest procés culminarà aquest dissabte 4 amb el resultat de la votació i una conferència política en què intervindran els principals dirigents de la formació, amb la secretària general, Ione Belarra al capdavant. El partit ha avançat que sotmetrà també a consulta de les bases el suport a la investidura del president del Gobieno, Pedro Sánchez.

El document manté la seva reivindicació de l'autonomia política de Podem "sense renunciar" a estar "en cap espai", esment que cal interpretar tant a nivell de confluència de cara a comicis com també un descart a sortir del grup parlamentari confederal. A més, remarca la seva vocació de formar part d'acords d'unitat electoral, sempre condicionat al fet que es donin primàries obertes i sense vetos.