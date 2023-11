Diversos càrrecs del Govern i el PSOE han sortit en tromba contra l'expresident del Govern, José María Aznar, per les crítiques que ha llançat aquest dijous contra l'actual cap de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez, en assenyalar que és "un perill" per la democràcia. "El perill ets tu" responen des de les files socialistes, alhora que li recorden les seves "mentides" a la guerra de l'Iraq del 2003 o després dels atemptats de l'11M a Madrid.

Arxiu - L'expresident del Govern José María Aznar

Davant d'una imminent aprovació d'una llei d'amnistia per als implicats en el procés, a canvi del seu suport per continuar sent president, Aznar va alertar aquest mateix dijous que Sánchez és un perill per a la democràcia constitucional a Espanya i va fer una crida a tothom món a actuar i mobilitzar-se des del seu àmbit perquè, segons ell, "s'han creuat totes les línies vermelles".

Una de les primeres a respondre ha estat la ministra d'Educació i Formació professional en funcions, i portaveu del PSOE, Pilar Alegría, que ha qualificat com "una gegantina desvergonyiment" les paraules de l'expresident.

"Aznar sempre veu armes de destrucció massiva i grans amenaces on només hi ha mentides" ha indicat la ministra, que pensa que l'exdirigent popular està "fet a la muntanya" i és "un perill", ha indicat en un missatge a X.

En la mateixa línia, el Director de Gabinet de Sánchez a Moncloa i diputat socialista, Óscar López, considera que les declaracions d'Aznar són "intolerables" i li retreu que mentís greument els espanyols "amb la guerra de l'Iraq i els atemptats de l'11M .

Així mateix l'acusa de mentir ara en parlar en aquests termes sobre Pedro Sánchez. "Resulta patètic que, qui ha estat President, aparegui sempre i només per sembrar odi i discòrdia" afegeix.

També s'ha sumat a les crítiques el Secretari de Política Econòmica i Transformació Digital del PSOE, Pedro Casares , que utilitza els mateixos arguments. "El de l'11M, la guerra de l'Iraq, la foto de les Açores, la crisi de Julivert, el Prestige, el català en la intimitat, els indults a Terra Lliure o l'acostament més gran de presos d'ETA. Perillós vas ser tu", ha llançat.

Així mateix, l'exalcalde de Valladolid i diputat socialista, Óscar López , ha assenyalat que "afortunadament (Aznar) va deixar de ser un perill per a Espanya ja fa uns bons anys". I un retret similar li ha llançat l'exvicepresidenta del Govern i actual diputada, Carmen Calvo, que recomana concentrar-se a trobar les armes de destrucció massiva. "Allà hi va haver morts", ha afegit.