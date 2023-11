El president interí del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) , Vicente Guilarte, ha convocat un Ple extraordinari --que se celebrarà dilluns que ve a les 19.00 hores-- per debatre la proposta de vuit vocals de l'ala conservadora d'emetre una declaració institucional contra la futura llei d'amnistia que beneficiarà promotors i partícips del 'procés'.

Arxiu - El president del CGPJ per suplència, Vicente Guilarte

La decisió de Guilarte té lloc després que ahir, 1 de novembre, vuit dels 16 vocals del Consell li demanessin que convoqués un Ple extraordinari per acordar una declaració institucional en què s'expressi la "intensa preocupació i desolació" de l'òrgan per la llei d'amnistia que el PSOE està ultimant amb ERC i Junts, en el marc de les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern.

En un comunicat del CGPJ emès aquest dijous, s'apunta que la petició de convocatòria es va registrar aquest mateix matí i que dilluns que ve el Ple haurà de debatre i, si escau, adoptar "una declaració institucional en relació amb l'eventual amnistia dels delictes comeses amb ocasió del 'procés' a Catalunya".

L'òrgan de govern dels jutges recorda que l'article 600.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ) estableix que "s'haurà de celebrar sessió extraordinària si ho considerés oportú el president o si ho sol·licitin cinc vocals".

ABÚS DE LES SEVES ATRIBUCIONS

L'associació de Jutges i Jutges per a la Democràcia (JJpD) ha assenyalat aquest dijous que una possible declaració del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la inconstitucionalitat de la futura llei d'amnistia seria "un abús de les atribucions legals que ostenten - els vocals-- i una desviació de la legítima funció d'aquest òrgan".

Així ho assenyala en un comunicat, que transcendeix després que vuit vocals conservadors sol·licitessin una reunió extraordinària del Ple al president en funcions, Vicente Guilarte, i que tindrà lloc el proper dilluns 6 de novembre a les 19.00 hores.

Des de JJpD s'apunta que aquesta declaració comporta “una invasió clara de la funció jurisdiccional, que la Constitució reserva a la judicatura”. "Les seves afirmacions envaeixen l'exclusiva funció del judici de constitucionalitat que només correspon al Tribunal Constitucional, perquè és el suprem intèrpret d'aquesta", afegeix.

Tot i això, des d'aquesta associació reconeixen que és evident que "hi ha dubtes legítims sobre aquesta futura i desconeguda proposició de llei" que afectaria diverses causes relatives al 'procés' català, i afegeixen que aquests dubtes "alimenten un debat jurídic i polític que es està produint en una societat plural i que està cridat a desenvolupar-se també als tribunals".

Per això, des de JJpD criden a la calma la societat i recorden que "l'ordenament jurídic contempla vies per a la formulació, tramitació i resolució de les discrepàncies, i la defensa de l'ordre constitucional i legal".

"Vivim en un país on la judicatura és imparcial i l'imperi de la llei empara tota la ciutadania. Hi ha vies i mitjans que garanteixen i emparen l'Estat de Dret que la nostra Constitució consagra com a pedra angular de la convivència. JJpD confia en les institucions i en el nostre sistema de drets i llibertats. Sempre ho hem fet i ho seguirem fent", explica el comunicat.