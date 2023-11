La ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles / @EP

La ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles , ha informat aquest dijous que està previst que entre 140 i 170 espanyols puguin sortir de la Franja de Gaza a través del pas de Rafah, que connecta l'enclavament palestí amb Egipte, entre avui i demà .

En declaracions davant els mitjans de comunicació a la Base Aèria de Torrejón (Madrid), Robles ha especificat que es tracta d'espanyols i persones amb doble nacionalitat i les seves famílies que han demanat ser evacuats "fa setmanes".

Segons ha explicat, les autoritats israelianes i egípcies ja estan coordinant amb els països aquestes sortides, posant-se en contacte amb ells per ordre alfabètic. Per part seva, el Govern ja té "tot preparat" al Caire per anar a buscar els espanyols que aconsegueixin sortir "avui o demà". Serà el Ministeri d'Afers Estrangers, Unió Europea (UE) i Cooperació qui rebi l'avís i es desplaci per recollir-los.

De la mateixa manera, la titular de Defensa en funcions no ha descartat que el Govern organitzi una evacuació aèria si calgués. "Les Forces Armades estan preparades", ha assegurat, sense donar-ne més detalls.

JA HA SORTIT UN ESPANYOL

Un ciutadà espanyol ja ha aconseguit abandonar la Franja de Gaza a través d'aquest pas fronterer, obert dimecres per permetre l'evacuació de ciutadans estrangers i ferits pels bombardejos israelians. Aquest en concret ha sortit amb l'ONG Metges Sense Fronteres (MSF).

L'obertura del pas de Rafah és la primera oportunitat de la població estrangera per abandonar l'enclavament palestí des de l'esclat de la guerra després dels atacs executats el 7 d'octubre pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamás) i la resposta posterior d'Israel.

Fins ara, el pas només havia estat obert diverses vegades puntuals per permetre l'entrada de combois amb ajuda humanitària. L'actual acord va ser intervingut per Qatar, en coordinació amb els Estats Units, per a un pacte entre Egipte, Israel i Hamàs, que controla la Franja de Gaza.