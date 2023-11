El líder d'ERC, Oriol Junqueras / @EP

ERC ha aconseguit un acord amb el PSOE per recolzar la investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, com a president del Govern. Oriol Junqueras, el líder d'ERC, ha valorat aquest acord a la seu republicana a Barcelona.

"Avui qui guanya és Catalunya, en diversos àmbits: al d'una amnistia que és per a tothom, però també al de la negociació política, a la continuïtat d'una taula de diàleg per posar en futur del nostre país, a les mans de la ciutadania. I també guanya en l'àmbit més immediat amb el traspàs íntegre de Rodalies", afirmava Junqueras.

Un dels punts clau per permetre aquest acord és el traspàs integral de Rodalies, i Félix Bolaños ja ha afirmat que es constituirà una nova empresa: Rodalies Catalunya, amb què es farà efectiva aquesta condició sine qua non per donar suport a Sánchez. "Hi ha la garantia d'aportar els recursos necessaris per al bon funcionament de la xarxa, que serà una tasca que no serà senzilla perquè el Govern ha mostrat molta deixadesa durant molts anys a les infraestructures del país", afegia Junqueras.

A més, el líder republicà també ha afirmat que Catalunya assumirà els 15.000 milions d'euros de l'FLA que "permetran un estalvi important que es revertirà en diferents àmbits".



Un altre dels aclariments del líder republicà és que la taula de diàleg entre Espanya i Catalunya seguirà endavant, perquè "és una qüestió important" per a ERC. Tot i això, no ha fixat encara la data límit per dur a terme aquesta trobada: "No és una qüestió de temps, sinó de força democràtica".



Així mateix, insta altres espais polítics, consideren oportú que hi hagi una taula de diàleg o negociació entre partits polítics, "no ens negarem mai, sinó que estarem d'acord. Però no elimina l'existència de la taula de negació entre els dos governs".