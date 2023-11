Firma de l'acord d'investidura entre el ministre de Presidència en funcions i membre de la comissió negociadora del PSOE, Félix Bolaños i el president d'ERC, Oriol Junqueras - JORDI PLAY

PSOE i ERC han arribat a un acord per a la investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez , que han tancat en una reunió el ministre de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica en funcions, Félix Bolaños, i el president d'ERC, Oriol Junqueras , segons han indicat les dues formacions.

Bolaños i Junqueras s'han reunit a Barcelona aquest dijous i han subscrit l'acord aconseguit per les dues formacions. A més, segons indiquen PSOE i ERC, els detalls de l'acord seran explicats durant aquesta tarda a les compareixences de premsa de les dues formacions.

Entre els acords han pactat la llei d'amnistia, les línies generals de la qual han acordat en una conversa el president del Govern, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Pere Aragonés. Segons la nota conjunta dels dos partits, els dos presidents “han desbloquejat els darrers detalls de la futura llei d'amnistia”.

La llei serà registrada properament al Congrés dels Diputats i implica "una amnistia completa per a tots els fets vinculats al procés independentista", segons fonts d'ERC.

NOTA DE PREMSA SOBRE L'ACORD SOBRE LA LLEI D'AMNÍSTIA

TRASPÀS DE RODALIES A LA GENERALITAT

Un altre dels acords que han fet públic tots dos partits té a veure amb el traspàs integral de Rodalies perquè passi a ser gestionat íntegrament per la Generalitat i el seu operador oficial FCG. Aquest acord s?emmarca dins de les negociacions d?investidura del socialista Pedro Sánchez, ja que una de les condicions d?ERC per donar el seu «sí» era el traspàs de Rodalies per tal de millorar el servei.

El control de Rodalies ha estat una reivindicació històrica per part de la Generalitat. Ja el 2010 es va pactar un traspàs de competències a la Generalitat, amb José Montilla i José Luis Zapatero com a presidents dels governs català i espanyol, respectivament, però es va considerar del tot insuficient perquè Catalunya va passar a controlar tan sols els horaris i les tarifes de rodalies.



Actualment, la Generalitat té la titularitat del servei de Rodalies i és l'entitat encarregada de supervisar l'operació dels trens, la freqüència i les destinacions a través de l'operador Renfe dependent del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana .

Amb aquest acord, es desencalla un dels punts primordials per a ERC en les negociacions amb el PSOE, igual que el finançament de la Generalitat -amb una condonació de deute de 15.000 milions del Fons de Liquidesa Autonòmica (FLA)- i la inclusió de les causes relacionades amb el Tsunami Democràtic i els CDR a la llei d'amnistia. Un cop resoltes aquestes tres qüestions, ha arribat l'acord final.