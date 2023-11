El ministre de Presidència, Félix Bolaños / @EP

El ministre de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica en funcions i membre de la comissió negociadora del PSOE, Félix Bolaños , ha reconegut que encara no s'ha tancat l'acord amb Junts pel que fa a la llei d'amnistia per a la seva suport a la investidura del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez.

En roda de premsa a Barcelona després de l'acord aconseguit entre el PSOE i ERC, Bolaños ha reconegut que el que s'ha pactat amb els d'Oriol Junqueras inclou una llei d'amnistia, "que tornarà a la política el que no hauria hagut de sortir mai de la política", però que "encara s'està ultimant amb altres forces" en referència a Junts.

El ministre no ha volgut entrar en detalls sobre què està frenant l'acord amb el partit que comanda Carles Puigdemont, emparant-se que "és una negociació en curs" i per tant només hi ha la discreció fins que es tanqui.

En aquest sentit, Bolaños ha deixat clar que així que hi hagi un acord amb Junts, que ha confiat que sigui "molt aviat" es donaran a conèixer tots els detalls i es farà públic el que s'ha pactat, com és el cas d'ERC.

"Les negociacions sempre són discretes i quan hi ha acords, transparència, s'expliquen i es publiquen", ha suberajat, reiterant la voluntat del PSOE que "la ciutadania conegui fins a l'última coma del que hàgim pactat".