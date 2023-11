Policies davant de la comissaria. Foto: Europa Press

Una de les conseqüències del pacte entre PSOE i Esquerra Republicana, signat el passat 2 de novembre, és la més que probable cessió d'immobles i edificis d'entitat estatal als republicans, que actualment ocupen la Generalitat.

Un dels més emblemàtics, pel seu simbolisme, és la comissaria de la Policia Nacional situada a la Via Laietana de Barcelona, un edifici que diversos sectors demanen que canviï d'usos.

Amb l'acord, doncs, s'obre la possibilitat d'aquesta modificació, sigui per obrir un centre de memòria , com sol·liciten partits d'esquerra, activistes i entitats.

En aquest sentit, JUPOL, un dels principals sindicats policials, ha alçat la veu per protestar pel pacte. Aarón Rivero, el seu secretari general, ha carregat contra l'acord entre les dues formacions i ha criticat "l'odi acèrrim que es promulga des dels sectors independentistes i des de les institucions catalanes a la Policia Nacional i de la manca de respecte del Partit Socialista cap a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat”.

A parer seu, un nou govern d'esquerres en la propera legislatura podria suposar "la desaparició definitiva de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil a Catalunya", ja que "aquests cossos policials es quedarien sense funcions a la regió i havent de posar a disposició de la Generalitat les dependències policials".

"No hi ha cap raó ni funcional ni operativa perquè es mogui a la Policia de Via Laietana, en aquestes dependències treballen actualment desenes d'agents i personal de l'administració", assegura Rivero, que diu que un hipotètic trasllat seria "un minvament" per a el cos.