Fernández Mañueco, en una imatge recent. Foto: Europa Press

El president de la Junta de Castella i Lleó, el popular Alfonso Fernández Mañueco, ha assenyalat que acudirà a la Justícia "per defensar Castella i Lleó" per la condonació de 15.000 milions del Fons de Liquidesa Autonòmica (FLA) a Catalunya acordada entre el PSOE i ERC.

Així ho ha assegurat a través del seu compte a la xarxa social X, en què ratifica el que ja va advertir durament la seva intervenció al Senat.

"No ens quedarem callats davant de la injustícia en matèria de finançament i condonació de deute", ha advertit el cap de l'Executiu autonòmic en relació amb l'acord aconseguit entre PSOE i ERC per a la investidura de Pedro Sánchez i que també preveu la llei d'amnistia, la continuïtat de la mesa de negociació i el traspàs integral de Rodalies.

"Aquest acord genera desigualtat entre tots els espanyols i dóna carta de naturalesa a favoritismes que suposaran greuges tant per a la nostra terra com per al conjunt d'Espanya. Anirem als tribunals per defensar Castella i Lleó i la igualtat de tots els espanyols", ha tancat.