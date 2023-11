El ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños / @EP

El Partit Popular ha llançat fortes crítiques cap a l'acord aconseguit entre el PSOE i ERC, que facilitarà el suport dels republicans catalans a la investidura de Pedro Sánchez. Tant els líders autonòmics del PP com el mateix Alberto Núñez Feijóo han carregat contra els socialistes, al·legant que estan promovent el que consideren una "desigualtat" entre les diferents regions. Això és perquè un dels aspectes del pacte implica la condonació d'una part del deute que Catalunya havia contret amb l'Estat.

L'acord textualment estableix que aquesta condonació s'aplicarà a totes les comunitats autònomes sota règim comú, excloent-ne Euskadi i Navarra. Per tant, aquesta mesura també beneficiarà les regions governades pel Partit Popular, els líders de les quals han criticat ràpidament la suposada falta d'igualtat.



El president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, escrivia a X: “Exigim igualtat entre els espanyols”. "Després de la humiliació moral, Sánchez pretén el greuge econòmic i Andalusia diu que no", ha assenyalat.



El president andalús ha assegurat que "Sánchez perdona a l'independentisme 15.000 milions d'euros de deute més 1.300 milions d'interessos", i ha demanat "17.800 milions d'euros, equivalent per població a la cessió de Sánchez davant ERC i Junts", a més de "un fons de compensació" que permeti a Andalusia "recuperar els 15.000 milions que ha perdut Andalusia amb l'actual sistema de finançament autonòmic".

Alberto Núñez Feijóo, per part seva, també va expressar el seu rebuig a Twitter. "Sánchez disposat a cedir-ho tot per seguir al poder. 15.000M € de tots els espanyols pels vots d'ERC en un pacte d'investidura que dóna l'amnistia i obre la porta a un referèndum a Catalunya", lamenta a la xarxa social, i afegeix "Diners per vots. El pitjor és que ningú coneix el límit de la seva immoralitat".

UNA MESURA QUE BENEFICIA A TOTES LES COMUNITATS AUTÒNOMES

La realitat és que aquesta mesura no beneficia només Catalunya, sinó la resta de comunitats d'Espanya. Així diu el text de l'acord: “A fi de sanejar la situació financera de la Generalitat i facilitar-ne el retorn al finançament als mercats de deute, es procedirà a tramitar una modificació legal d'abast general per a totes les comunitats autònomes de règim comú que permeti l'assumpció per part de l'Estat de part del deute autonòmic amb aquest, originat per l'impacte negatiu del cicle econòmic, per a això es determinarà quina part de l'increment de deute obeeix a l'impacte del cicle, i també es pot acudir a transferències per a la cancel·lació del deute en el cas d'endeutament amb tercers diferents de l'Estat, en cas que sigui necessari”.

El ministre de la Presidència en funcions, Félix Bolaños, va aclarir ràpidament que era una mesura que beneficiaria totes les comunitats. “Veig els presidents autonòmics del PP llançant rumors de l'acord amb ERC. Reitero el que hem dit, que està a l'acord públic: la mesura és extensible a totes les CC.AA. i servirà per facilitar-ne l'autonomia financera. Quina pena de PP, sense mentides no són res”, ha publicat a X.





COM FUNCIONA LA CONDONACIÓ DE DEUTE?

La quantitat serà determinada en futures regulacions, i segons les fonts involucrades en les negociacions, el mètode consistirà a avaluar l'efecte del cicle econòmic negatiu que es va originar després de la crisi del 2008 i els anys posteriors a l'endeutament de les comunitats autònomes. En altres paraules, cada regió tindrà un càlcul propi.

Aquestes fonts expliquen que es durà a terme una anàlisi individualitzada en cada cas, per la qual cosa el 20% de condonació de deute en el cas de Catalunya no serà aplicable a totes les regions, ja que algunes experimentaran un major o menor impacte en la condonació de deute. Diversos territoris, com Andalusia o la Comunitat Valenciana, que també presenten alts nivells d'endeutament, obtindrien un alleugeriment a través d'aquest sistema.