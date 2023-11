Foto: Europa Press

José Navarro, el pèrit que ha realitzat l’informe que ha utilitzat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en la seva querella contra l’ex-directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, perquè el seu telèfon va ser espiat amb el programa Pegasus, ha estat acusat d’incórrer en “intrussisme professional”.

Fa deu dies, Javier Rubio, degà del Col·legi Professional d’Enginyers Técnics en Informàtica de la Comunitat de Madrid (CPITCIM), va recriminar Navarro a través de Linkedin que assumeixi la realització de peritatges sense una formació acadèmica suficient i sense formar part de cap col·legi professional que avali els seus coneixements.

Rubio lamenta que l’única titulació que acredita el pèrit d’Aragonès és una llicenciatura en Física. “Això és un escàndol. La conya que existeix amb els pèrits informàtics sense titulació oficial d’informàtica és escandalós i es denuncia per activa i per passiva des dels Col·legis Professionals d’Enginyers i d’Enginyers Tècnics en Informàtica”, va escriure el degà del CPITCIM.

A més, lamenta que “aquests ‘pèrits’ sense titulació oficial i sense estar sotmesos a control col·legial i deontològic, ja que no es poden col·legiar en no ser titulats, estan servint com a ariets útils per incoar acusacions, penes de banqueta, etc. Els acusats ho són en base a proves, moltes vegades (i sense estar referint-me al cas concret), falses, violant el seu dret fonamental a la tutela judicial efectiva, de les quals després s’han de defensar contractant pèrits informàtics col·legiats”.

I es pregunta: “algú pot arribar a concebre que un metge forense no sigui metge? Doncs això està passant amb molts “informàtics” forenses, quan la prova informàtica ha igualat i fins i tot superat en importància la mèdica”.

Navarro va donar per bo l’informe de Citizen Lab tot i reconèixer que no s’havia preservat la cadena de custòdia imprescindible per validar les seves conclusions. En aquest informe, Citizen Lab va dir que Aragonès havia sofert tres temptatives d’accés amb Pegasus al seu telèfon mòbil però no va saber determinar quan s’havien produït. Navarro sí que ho deu haver fer per convèncer el jutge que imputi Paz Esteban.