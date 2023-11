Xavier Vendrell membre de ERC

Sobre la Llei d'Amnístia que vol que s'oblidin els fets de 2017, Òmnium ha afirmat aquest divendres que hauria de beneficiar unes 1.500 persones com a mínim. En aquest grup, ha dit Xavier Antich, no entraria ni Laura Borràs ni tampoc els afectats per l'operació Volhov, com David Madí, una causa que afecta independentistes, però que no té res a veure directament amb l'1-O.



Tant el cas Laura Borràs com el cas Volhov, i el cas Pujol, són carpetes que per alguns sectors independentistes, creuen no té res a veure amb el 9-N o l'1-O, i que per tant no s'haurien de beneficiar d'una eventual amnistia, encara que siguin independentistes. Les requalificacions de Xavier Vendrell del cas Volhov continuen obertes. Per ERC, aquesta pota de Volhov que afecta un exdirigent del partit no hauria d'entrar a l'amnistia, precisament perquè no té res a veure amb el referèndum.

L'argument principal d'una part de l'independentisme és que no es pot enviar el missatge que les persones que tenen una ideologia independentista tenen impunitat davant la llei. I Òmnium sosté que no compleixen els criteris per entrar a la llei d'Amnístia.

El president de l'entitat ha recordat que Òmnium van ser els primers a dir que el problema no era només els "presos polítics" sinó que afecta centenars de catalans independentistes.