El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull; l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont i la diputada de Junts, Miriam Nogueras, al Parlament Europeu, Brussel·les / @EP

La reunió entre el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, s'ha acabat aquest divendres a mig matí sense aconseguir un acord sobre l'abast de la llei d'amnistia, han informat fonts consultades per Europa Press.

Segons fonts consultades per Europa Press, la reunió va començar passades les 9.30 i després que, finalment, els contactes de dijous entre les dues parts no desemboquessin en un acord.

Les negociacions es van complicar i van encallar dijous a la tarda per l'"abast i les casuístiques" que hauria de tenir la llei d'amnistia, segons les fonts consultades.

LAURA BORRÀS

Fonts de Junts han assegurat a Europa Press que una de les qüestions que separa les dues parts és la possibilitat que la presidenta de Junts, Laura Borràs, s'inclogui a l'amnistia, cosa que els socialistes s'oposen segons Junts.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va condemnar aquest any Borràs a quatre anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació per la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre el 2013 i el 2018, tot i que va plantejar un indult parcial perquè no entrés a la presó.

Tot i això, les citades fonts també han assegurat que la inclusió o no de Borràs a l'amnistia també provoca diferències al si del partit: "Si és amnistiada, pot tornar a ser candidata", avisen.

També hi ha malestar entre membres de la direcció del partit, que no formen part de la permanent, per la discreció amb què s'està duent a terme la negociació, a l'assegurar que no els estan explicats “res”.