El president del grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera, ha demanat avui a l'Ajuntament que desallotgi immediatament Can Vies seguint el Protocol de desokupació de propietats municipals que ha entrat en vigor avui mateix.

Arxiu - El candidat del PP a l'Alcaldia de Barcelona, Daniel Sirera @ep



Dani Sirera ha presentat aquest matí un prec perquè la desokupació de Can Vies sigui imminent. En aquest sentit, es demana a l'Ajuntament que confirmi l'ocupació de Can Vies, mitjançant les actuacions oportunes, identifiqui les persones que l'estan ocupant i que comprovi que aquesta ocupació comporta una situació de risc, tant pels ocupants com pels veïns, tot de conformitat amb allò previst a l'article 4.4 del nomenat protocol. Així mateix, cal que el consistori acordi la interposició de les accions i/o demandes judicials necessàries per recuperar l'edifici.



Sirera també ha volgut recalcar que "cal que l'Ajuntament recuperi la possessió de Can Vies per destinar-ho a la finalitat urbanística prevista".



El president del grup del Partit Popular ha puntualitzat que “no ens podem permetre perdre més temps”. Durant els seus mandats, Trias i Colau van deixar que Can Vies seguís okupada de forma il·legal, aconseguint que faci així 26 anys”.



Des del Partit Popular sempre s'ha denunciat la deixadesa municipal que existia al voltant del moviment okupa, “Barcelona ha esdevingut la capital de l'okupació”.



Per aquest motiu, Sirera proposa accelerar tot aquest procés de desallotjament dels immobles municipals que estan okupats com Can Vies, “aquesta okupació il·legal porta molestant els veïns de Sants-Montjuïc des de fa massa temps”.