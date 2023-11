Arxiu - Un manifestant independentista als voltants de la caserna de la Guàrdia Civil de Travessera de Gràcia. - EUROPA PRESS-LORENA SOPENA - Arxiu

JUCIL ha tornat a arremetre aquest divendres contra l'acord amb ERC per aconseguir la investidura del president del Govern, Pedro Sánchez, en considerar que suposa "la fi a Catalunya" de la Guàrdia Civil. L'associació professional ha denunciat que tem la "colonització de les casernes", una setmana després que el Ministeri de l'Interior anunciés que estudia accions legals contra ells per criticar la "felonia" que suposa que el líder del PSOE defensi l'amnistia.

En un comunicat, JUCIL ha expressat la seva "sospita" que l'acord entre el Govern i els partits nacionalistes catalans "representa la fi de la Guàrdia Civil no només a Catalunya, també al País Basc".

"Es tracta d'una veritable expulsió dels cossos i forces de seguretat de l'Estat a Catalunya, que inclourà que s'arrasés tot rastre de presència de la Guàrdia Civil i possiblement la colonització de les casernes per part de les forces polítiques radicals", ha assenyalat Agustín Leal, portaveu de JUCIL.

En aquest sentit, han lamentat que l'acord per investir Sánchez mitjançant l'amnistia de "condemnats, fugats de la Justícia i acusats d'actes de terrorisme, entre d'altres, suposen una autèntica humiliació per als guàrdies civils i policies nacionals que, en el compliment del seu deure com a servidors públics, van anar a Catalunya a defensar els valors democràtics davant de la convocatòria i desenvolupament d'un referèndum il·legal i unilateral”.

" Els termes dels acords aconseguits per a l'amnistia a Catalunya inclouen la desaparició de la Guàrdia Civil d'aquesta comunitat autònoma, de manera que les seves casernes seran si més no colonitzades sinó arrasades", ha indicat aquesta associació, que recorda que això va ser "una de les prioritats de part dels radicals nacionalistes catalans".

DESIGUALTAT DE TRACTE AMB ELS MOSSOS



L'associació professional ha destacat també la "desigualtat de tracte" que representa allò pactat amb partits independentistes com ERC, ja que "amplien els fons destinats als Mossos d'Esquadra en una quantitat molt superior fins i tot a la que seria necessària per a la consecució de l'equiparació salarial de guàrdies civils i policies nacionals amb aquestes forces policials autonòmiques”.

JUCIL, sorgida de la plataforma Jusapol com el sindicat 'germà' JUPOL a la Policia Nacional, rebutja l'acord de 800 milions d'euros signat i executat als dos cossos policials al considerar que no és una "equiparació salarial real".

"Amb la mínima part d'aquest pressupost", al·lega sobre el finançament pactat per incrementar la plantilla dels Mossos, "seria suficient per complir un acord signat el 2018 i des d'aleshores incomplert des del Govern".