Es compliquen les negociacions per a la investidura. Els contactes entre el PSOE i Junts s'han refredat i mantenen les discrepàncies sobre l'abast de l'amnistia i el redactat, començant per l'exposició de motius, segons han indicat fonts de Junts.

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull; l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont i la diputada de Junts, Miriam Nogueras, al Parlament Europeu, Brussel·les (Bèlgica) @ep

Per part seva, el PSOE ha confirmat que aquest divendres s'ha produït una reunió entre el secretari d'Organització socialista, Santos Cerdán i l'expresident català, Carles Puigdemont , i indiquen que les converses continuen.

El número tres del PSOE s'ha reunit aquest divendres a Brussel·les amb Puigdemont per desencallar les negociacions per a una llei d'amnistia, condició de Junts per recolzar la investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez . Tot i això, les versions entre les parts difereixen i algunes fonts de Junts fins i tot neguen la trobada amb Cerdán i sostenen que només van celebrar una reunió de caràcter intern.

"El problema és com s'aborda l'amnistia i el motiu pel qual s'atorga" , han precisat altres fonts de Junts, que veuen les posicions entre socialistes i Junts encara més distants.

També avisen que Puigdemont no està disposat a cedir en determinades qüestions, i així allunyen la possibilitat d'un acord amb el PSOE i que es pugui celebrar un ple d'investidura la setmana que ve.

Des del partit de Puigdemont van donar per acabada la reunió entre Cerdán i l'expresident al voltant del migdia --després d'una mica més de dues hores de reunió-- i sense assolir un acord sobre l'abast de la llei d'amnistia.

Tot i això, al costat socialista sostenien que només s'havia produït un recés, però que la reunió continuava i encara no es donava per finalitzada.

Després d'aquesta aturada, Puigdemont ; el secretari general de Junts, Jordi Turull , i la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras , van tornar a reunir-se en un despatx i van afirmar que es tractava d'una reunió de caràcter intern. Finalment, cap a les 13.30 hores, van sortir de la sala, i van abandonar l'edifici.

SUMAR MINIMITZA ELS ESCOLLOS AMB JUNTS



D'altra banda a Madrid la portaveu adjunta de Sumar i dirigent d'En Comú Podem, Aina Vidal , ha garantit que la futura Llei d'Amnistia no beneficiarà causes relacionades amb presumpta corrupció -en al·lusió a Laura Borràs- , com a supòsits de possible blanqueig de capitals, en ser una "línia vermella" que no es traspassarà.

Tant ella com la portaveu parlamentària, Marta Lois, ha minimitzat els esculls amb Junts i s'han mostrat confiades que l'acord sobre la norma és imminent i és als "últims metres" per formalitzar-se, encara que toca discreció.

Això sí, Vidal ha advertit que l'únic risc en aquest tram final és caure en el "partidisme" en comptes de mantenir la responsabilitat que s'ha desplegat fins ara , per instar Junts i ERC que deixin de "mirar-se de reüll" i deixin la seva pugna per col·laborar a favor dels interessos del país.

A la coalició d'esquerres hi ha veus que pensen que aquests últims esculls tenen més a veure amb una estratègia d'escenificació de Junts, en al·ludir a una carrera amb els republicans per gaudir de protagonisme sobre la norma.

Sobre això, estan convençuts que el que es discuteix ara no és gens insalvable ni que no s'hagi posat abans a sobre de la taula. És a dir, asseguren que no es traspassarà cap línia vermella fixada per l'amnistia i descarten que la demora tingui a veure amb la casuística, amb persones que es beneficiaran de la norma.